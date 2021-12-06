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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8999900090019002>
Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 18:45

Re: Приватбанк

Походу приват тут заробляє більше ніж держава і інвестор разом взяті
mlynok
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 18:52

а кешбэк 5% (тот что предлагают индивидуально) на коммуналку распространяется?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 20:05

Re: Приватбанк

uaprofi написав:а кешбэк 5% (тот что предлагают индивидуально) на коммуналку распространяется?
Платим на сайте коммунальщиков 2-10 грн и видим, начислили или нет. Мне начисляли.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 03:05

Кешбэк с "Эпицентра"

Доброй ночи всем!
Походу, #зеленелайно решило меня достать окончательно. После того, как в первый раз кешбэк выплатили, делал серию покупок в "Эпицентре" (заканчивал ремонт).
За все последующие покупки начисляли исправно, но! Не выплатили больше ни копейки, хотя прошло уже 3 недели с начала первой "последующей" покупки.
В Приват24 вижу раздел "Кешбэк" с начислениями. Спрашиваю на 3700, "когда выплаты".

В ответ "Бла-бла-бла, ми дуже стурбовані", создали заявку "выплатят до 1.12". Потом до 3.12.Потом "до 6.12". Завтра будет 6.12, похоже, надо будет подключать тяжелую артиллерию.

В общем, народ, кто еще не понял: гоняться за кешбэком от Привата - то еще "удовольствие". Кидалово и мошенничество в одном коктейле.
Vorlon, не надо писать "Я же говорил", я помню :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 06:05

Re: Приватбанк

Искатель, от части тебя ещё полностью не кинули. Кинули б, если начисленный кешбек в Приват24 списался, но тебе не дошёл.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 06:52

Re: Приватбанк

  Искатель написав:После того, как в первый раз кешбэк выплатили, делал серию покупок в "Эпицентре" (заканчивал ремонт).
За все последующие покупки начисляли исправно, но! Не выплатили больше ни копейки, хотя прошло уже 3 недели с начала первой "последующей" покупки.
В Приват24 вижу раздел "Кешбэк" с начислениями. Спрашиваю на 3700, "когда выплаты".
В ответ "Бла-бла-бла, ми дуже стурбовані", создали заявку "выплатят до 1.12". Потом до 3.12.Потом "до 6.12". Завтра будет 6.12, похоже, надо будет подключать тяжелую артиллерию.


Думаю, що виплатять. Сам не раз не зовсім в терміни отримував плюшки, але доходили. По стейкам не вичитав умови і допустив 150 грн. комуналки, то і не боровся.
Але сам хотів дещо купити в епіцентрі - поклацав в інеті і найшов аналогічне суттєво дешевше. І не в перший раз таке. Питання доцільності там закуплятись.
А в 3-ій ночі краще спати, якщо є така можливість.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 12:36

Ну то что выплатят - скорее всего да. Просто лично для меня вопрос участия в акциях #зеленелайно закрыт потому что затраты времени на то чтобы потом выцарапывать заработанное мне кадусия довольно большими. Я лучше потрачу это время на что-то полезное.
А по поводу эпика - 100% цены там выше на 30-50% чем у конкурентов. Сам делал ремонт в начале года. Но поскольку надо было отоварить серты на 7-8 тыс. закупался в эпике, как серты кончились - за нал в моем городе туча точек где все гораздо дешевле. Даже без кмшмиша
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 03:10

Последний разговор с горячей линией Привата:
"Да, видим, что не выплатили. Почему? Технический сбой. Создавать заявку? Это не поможет. Когда выплатят? Ну, до конца этого года, по идее,должны..."
В общем, куда там жаловались в НБУ? Поделитесь ссылкой.
Плюс завтра напишу старому знакомому Олегу Серге, передам привет.
Это главный пиарщик Привата, кто не знает...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 04:04

  Искатель написав:В общем, куда там жаловались в НБУ? Поделитесь ссылкой.

Ось форма https://bank.gov.ua/ua/consumer-protect ... s-appeals# звернення на пошту nbu@bank.gov.ua теж працює. Не забудьте написати хто Ви, де Ви, РНОКПП, телефон. Напевно потрібно згадати про те, що банка систематично ухиляється від виконання взятих на себе зобов'язань та щоразу прикривається формальними відписками про технічний збій. Що Вам і Вашим знайомим вже не вперше доводиться "вибивати" Вам належне (можете навести кілька інших прикладів, якщо згадаєте), що вказує на невипадковість таких подій та зловживання довірою клієнтів зі сторони банки. Якщо у настрої, то можна навіть нафантазувати, як така непорядна поведінка зі сторони державного банку чинить негативний вплив на репутацію його власника в особі держави та особисто ЗеВови як її очільника. :lol:
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 08:12

  Искатель написав:Создавать заявку? Это не поможет.

Создавать заявку надо было полюбому.
Ferlakur
 
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