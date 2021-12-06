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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 гру, 2021 18:45
Re: Приватбанк
Походу приват тут заробляє більше ніж держава і інвестор разом взяті
Додано: Нед 05 гру, 2021 18:52
а кешбэк 5% (тот что предлагают индивидуально) на коммуналку распространяется?
Додано: Нед 05 гру, 2021 20:05
Re: Приватбанк
Платим на сайте коммунальщиков 2-10 грн и видим, начислили или нет. Мне начисляли.
Додано: Пон 06 гру, 2021 03:05
Кешбэк с "Эпицентра"
Доброй ночи всем!
Походу, #зеленелайно решило меня достать окончательно. После того, как в первый раз кешбэк выплатили, делал серию покупок в "Эпицентре" (заканчивал ремонт).
За все последующие покупки начисляли исправно, но! Не выплатили больше ни копейки, хотя прошло уже 3 недели с начала первой "последующей" покупки.
В Приват24 вижу раздел "Кешбэк" с начислениями. Спрашиваю на 3700, "когда выплаты".
В ответ "Бла-бла-бла, ми дуже стурбовані", создали заявку "выплатят до 1.12". Потом до 3.12.Потом "до 6.12". Завтра будет 6.12, похоже, надо будет подключать тяжелую артиллерию.
В общем, народ, кто еще не понял: гоняться за кешбэком от Привата - то еще "удовольствие". Кидалово и мошенничество в одном коктейле.
Vorlon, не надо писать "Я же говорил", я помню
Додано: Пон 06 гру, 2021 06:05
Re: Приватбанк
Искатель, от части тебя ещё полностью не кинули. Кинули б, если начисленный кешбек в Приват24 списался, но тебе не дошёл.
Додано: Пон 06 гру, 2021 06:52
Re: Приватбанк
Думаю, що виплатять. Сам не раз не зовсім в терміни отримував плюшки, але доходили. По стейкам не вичитав умови і допустив 150 грн. комуналки, то і не боровся.
Але сам хотів дещо купити в епіцентрі - поклацав в інеті і найшов аналогічне суттєво дешевше. І не в перший раз таке. Питання доцільності там закуплятись.
А в 3-ій ночі краще спати, якщо є така можливість.
Додано: Пон 06 гру, 2021 12:36
Ну то что выплатят - скорее всего да. Просто лично для меня вопрос участия в акциях #зеленелайно закрыт потому что затраты времени на то чтобы потом выцарапывать заработанное мне кадусия довольно большими. Я лучше потрачу это время на что-то полезное.
А по поводу эпика - 100% цены там выше на 30-50% чем у конкурентов. Сам делал ремонт в начале года. Но поскольку надо было отоварить серты на 7-8 тыс. закупался в эпике, как серты кончились - за нал в моем городе туча точек где все гораздо дешевле. Даже без кмшмиша
Додано: Вів 07 гру, 2021 03:10
Последний разговор с горячей линией Привата:
"Да, видим, что не выплатили. Почему? Технический сбой. Создавать заявку? Это не поможет. Когда выплатят? Ну, до конца этого года, по идее,должны..."
В общем, куда там жаловались в НБУ? Поделитесь ссылкой.
Плюс завтра напишу старому знакомому Олегу Серге, передам привет.
Это главный пиарщик Привата, кто не знает...
Додано: Вів 07 гру, 2021 04:04
Ось форма
Додано: Вів 07 гру, 2021 08:12
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