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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 гру, 2021 08:32
Кто-то может подсказать МСС код тянучки с "зарплатной или социальной карты другого банка" регулярным платежом на КДВ Привата?
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Ferlakur
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Додано: Вів 07 гру, 2021 08:49
Ferlakur написав:
Кто-то может подсказать МСС код тянучки с "зарплатной или социальной карты другого банка" регулярным платежом на КДВ Привата?
Если не секрет, а зачем что-то тянуть на КДВ, ведь в этом случае по-любому будет 0,5%?
Приват же не будет воспринимать тянучку с социальной карты другого банка как социальный платеж и возьмет 0,5%?
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Искатель
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Додано: Вів 07 гру, 2021 08:57
Ferlakur написав: Искатель написав:
Создавать заявку? Это не поможет.
Создавать заявку надо было полюбому.
Уже было создано несколько заявок однотипных. Они через 2 дня дают ответ: "Будет решено через... дней". И закрывают заявку.
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Додано: Вів 07 гру, 2021 09:00
Искатель написав: Ferlakur написав: Искатель написав:
Создавать заявку? Это не поможет.
Создавать заявку надо было полюбому.
Уже было создано несколько заявок однотипных. Они через 2 дня дают ответ: "Будет решено через... дней". И закрывают заявку.
Не имеют права закрывать, пока не решена по сути. Тогда надо создавать новую, с причиной "не решена по сути заявка такая-то".
Насчет тянучки ответил в личку.
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Ferlakur
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Додано: Вів 07 гру, 2021 09:01
Искатель написав: Ferlakur написав:
Кто-то может подсказать МСС код тянучки с "зарплатной или социальной карты другого банка" регулярным платежом на КДВ Привата?
Если не секрет, а зачем что-то тянуть на КДВ, ведь в этом случае по-любому будет 0,5%?
Приват же не будет воспринимать тянучку с социальной карты другого банка как социальный платеж и возьмет 0,5%?
Регулярный перевод заплаты на КДВ без комиссии:https://privatbank.ua/ru/perevod-zarpla ... -platezhom
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