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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8999900090019002
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 08:32

Re: Приватбанк

Кто-то может подсказать МСС код тянучки с "зарплатной или социальной карты другого банка" регулярным платежом на КДВ Привата?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 08:49

  Ferlakur написав:Кто-то может подсказать МСС код тянучки с "зарплатной или социальной карты другого банка" регулярным платежом на КДВ Привата?

Если не секрет, а зачем что-то тянуть на КДВ, ведь в этом случае по-любому будет 0,5%?
Приват же не будет воспринимать тянучку с социальной карты другого банка как социальный платеж и возьмет 0,5%?
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 08:57

  Ferlakur написав:
  Искатель написав:Создавать заявку? Это не поможет.

Создавать заявку надо было полюбому.

Уже было создано несколько заявок однотипных. Они через 2 дня дают ответ: "Будет решено через... дней". И закрывают заявку.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 09:00

  Искатель написав:
  Ferlakur написав:
  Искатель написав:Создавать заявку? Это не поможет.

Создавать заявку надо было полюбому.

Уже было создано несколько заявок однотипных. Они через 2 дня дают ответ: "Будет решено через... дней". И закрывают заявку.


Не имеют права закрывать, пока не решена по сути. Тогда надо создавать новую, с причиной "не решена по сути заявка такая-то".
Насчет тянучки ответил в личку.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 09:01

  Искатель написав:
  Ferlakur написав:Кто-то может подсказать МСС код тянучки с "зарплатной или социальной карты другого банка" регулярным платежом на КДВ Привата?

Если не секрет, а зачем что-то тянуть на КДВ, ведь в этом случае по-любому будет 0,5%?
Приват же не будет воспринимать тянучку с социальной карты другого банка как социальный платеж и возьмет 0,5%?

Регулярный перевод заплаты на КДВ без комиссии:
https://privatbank.ua/ru/perevod-zarpla ... -platezhom
acsir
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