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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 гру, 2021 15:54
Мені теж кешбеки прилітають через пару днів.
А ще стосовно цін в Епіцентрі - теж кілька разів знаходив дешевше, але з минулої осені тенденція змінилась - в інших магазинах ціни на деякі товари(барахло для авто, електрика в дім) такі ж або вищі плюс багато малих точок більше люблять готівку. А в епіцентрі хоч бонуси якісь та й наливають.
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nighthawk5
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Додано: Вів 07 гру, 2021 21:24
Квесторе_поверніться написав:
Який прОцент по облігаг капає...якщо не секрет?
Номінальна 11,75% і реальна майже така. Замітив, що котирування сильно впали моїх цінних папірців.
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Ой+
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Додано: Сер 08 гру, 2021 04:43
MASolomko написав: Искатель написав:
После того, как в первый раз кешбэк выплатили, делал серию покупок в "Эпицентре" (заканчивал ремонт).
За все последующие покупки начисляли исправно, но! Не выплатили больше ни копейки, хотя прошло уже 3 недели с начала первой "последующей" покупки.
В офлайн-магазине 4 декабря делал покупку в Эпицентре на терминале Ощадбанка. Начисление пришло сразу. Выплатили без каких-либо моих обращений сегодня.
Искренне рад за Вас!
Я делал больше 10 покупок в Эпицентре в ноябре, прилетело только за одну.
И банк отмораживается, ссылаясь на технический сбой. И не платит ничего.
Что делать?
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Искатель
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Додано: Сер 08 гру, 2021 04:54
Искатель,
Слушать Ворлона в свое время)
Вам же уже разжевал один умный человек(на то он и klug), как написать челобитную в НБУ.(если примат пойдет в отказ совсем)
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guntherhouse777
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Додано: Сер 08 гру, 2021 05:19
guntherhouse777 написав:
Искатель,
Слушать Ворлона в свое время)
Вам же уже разжевал один умный человек(на то он и klug), как написать челобитную в НБУ.(если примат пойдет в отказ совсем)
Приветствую, дружище!
Тоже не спится?
Так в том-то и дело, что не идет в отказ совсем. Создают одну заявку, потом вторую заявку, потом третью заявку... а толку - ноль.
Да, я бесконечно благодарен klug, но хочу до конца испробовать все методы. Один раз же мне выплатили, за вторую покупку...
Что касается Vorlona, так его отношение к Привату давно известно
Это как newbie на ветке Альфа-банка...
Впрочем, еще немного, и мое будет такое же.
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Искатель
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Додано: Сер 08 гру, 2021 09:06
Ой+ написав: Квесторе_поверніться написав:
Який прОцент по облігаг капає...якщо не секрет?
Номінальна 11,75% і реальна майже така. Замітив, що котирування сильно впали моїх цінних папірців.
можете навести приклад про падіж котіровок? дуже цікаво
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greenozon
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Додано: Сер 08 гру, 2021 09:26
Ой+ написав: Квесторе_поверніться написав:
Який прОцент по облігаг капає...якщо не секрет?
Номінальна 11,75% і реальна майже така. Замітив, що котирування сильно впали моїх цінних папірців.
Так логично же, что со временем доходность тех же бумаг падает. Разве нет?
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ingtrans
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Додано: Сер 08 гру, 2021 09:36
ingtrans написав: Ой+ написав: Квесторе_поверніться написав:
Який прОцент по облігаг капає...якщо не секрет?
Номінальна 11,75% і реальна майже така. Замітив, що котирування сильно впали моїх цінних папірців.
Так логично же, что со временем доходность тех же бумаг падает. Разве нет?
якщо мова про НКД - тут все ясно
але може приват щось мутки мутить окрім цього?
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greenozon
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Додано: Сер 08 гру, 2021 09:44
greenozon Вартість моїх акцій зараз впала нижче номіналу, якби я хотів продати, хоча недавно десь на 5% перевищувала його. Наближається купонна виплата, а тенденція була така, що чим ближче до неї, тим дорожче викуп. Хоча якби купляти, то, наприклад, UA4000200885 1 077.49 UAH майже на 8% вище номіналу (не мої). Підозрюю, що якщо би я продав свої, то приват виставив би ці акції на продаж зі значною накруткою.
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Ой+
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Додано: Сер 08 гру, 2021 09:55
Ой+
У Вас UA4000215495?
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ingtrans
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