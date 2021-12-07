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Приватбанк
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Додано: Сер 08 гру, 2021 10:20
Ой+ написав:greenozon
Вартість моїх акцій зараз впала нижче номіналу, якби я хотів продати, хоча недавно десь на 5% перевищувала його. Наближається купонна виплата, а тенденція була така, що чим ближче до неї, тим дорожче викуп. Хоча якби купляти, то, наприклад, UA4000200885 1 077.49 UAH майже на 8% вище номіналу (не мої). Підозрюю, що якщо би я продав свої, то приват виставив би ці акції на продаж зі значною накруткою.
виходить цінові зміни, що ви спостерігаєте не мають відношення до НКД (Накопиченого Купонного Доходу)
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Додано: Сер 08 гру, 2021 10:23
greenozon написав: Ой+ написав:greenozon
Вартість моїх акцій зараз впала нижче номіналу, якби я хотів продати, хоча недавно десь на 5% перевищувала його. Наближається купонна виплата, а тенденція була така, що чим ближче до неї, тим дорожче викуп. Хоча якби купляти, то, наприклад, UA4000200885 1 077.49 UAH майже на 8% вище номіналу (не мої). Підозрюю, що якщо би я продав свої, то приват виставив би ці акції на продаж зі значною накруткою.
виходить цінові зміни, що ви спостерігаєте не мають відношення до НКД (Накопиченого Купонного Доходу)
Я так понял, что Ой+ вообще смотрит на цены выкупа, а они в принципе ниже, чем цены продажи и по сути к заявленной доходности никак не относятся.
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Додано: Сер 08 гру, 2021 10:30
ingtrans
UA4000214506
Ціна викупу знизилась більш ніж 5%.
Раніше в принципі в будь який момент можна було продати і мати і чуть менший прибуток.
Зараз достроково продати мати сильні збитки.
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