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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 гру, 2021 10:20
Ой+ написав:greenozon
Вартість моїх акцій зараз впала нижче номіналу, якби я хотів продати, хоча недавно десь на 5% перевищувала його. Наближається купонна виплата, а тенденція була така, що чим ближче до неї, тим дорожче викуп. Хоча якби купляти, то, наприклад, UA4000200885 1 077.49 UAH майже на 8% вище номіналу (не мої). Підозрюю, що якщо би я продав свої, то приват виставив би ці акції на продаж зі значною накруткою.
виходить цінові зміни, що ви спостерігаєте не мають відношення до НКД (Накопиченого Купонного Доходу)
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greenozon
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Додано: Сер 08 гру, 2021 10:23
greenozon написав: Ой+ написав:greenozon
Вартість моїх акцій зараз впала нижче номіналу, якби я хотів продати, хоча недавно десь на 5% перевищувала його. Наближається купонна виплата, а тенденція була така, що чим ближче до неї, тим дорожче викуп. Хоча якби купляти, то, наприклад, UA4000200885 1 077.49 UAH майже на 8% вище номіналу (не мої). Підозрюю, що якщо би я продав свої, то приват виставив би ці акції на продаж зі значною накруткою.
виходить цінові зміни, що ви спостерігаєте не мають відношення до НКД (Накопиченого Купонного Доходу)
Я так понял, что Ой+ вообще смотрит на цены выкупа, а они в принципе ниже, чем цены продажи и по сути к заявленной доходности никак не относятся.
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ingtrans
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Додано: Сер 08 гру, 2021 10:30
ingtrans
UA4000214506
Ціна викупу знизилась більш ніж 5%.
Раніше в принципі в будь який момент можна було продати і мати і чуть менший прибуток.
Зараз достроково продати мати сильні збитки.
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Додано: Сер 08 гру, 2021 11:49
Ой+ написав:ingtrans
UA4000214506
Ціна викупу знизилась більш ніж 5%.
Раніше в принципі в будь який момент можна було продати і мати і чуть менший прибуток.
Зараз достроково продати мати сильні збитки.
Я за ценой продажи особо не следил, так как продавать до погашения не планировал, видел только, что, естественно, ниже цен продажи. С другой стороны вот сейчас зашел на Приват и там в разделе Аналитика есть данные для нескольких бумаг по ФБ Перспектива. Покупка и продажа отличаются процентов на 20 по каждой, но не скажу, насколько это нормальная или не нормальная ситуация.
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Додано: Сер 08 гру, 2021 15:30
вчера почему-то не распродали 5,5 летние
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cohan
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Додано: Чет 09 гру, 2021 14:51
Народ, мне одному что ли не выплатили?
Я смотрю, все молчат. Или все забили?
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Искатель
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Додано: Чет 09 гру, 2021 15:20
Искатель написав:
Народ, мне одному что ли не выплатили?
Я смотрю, все молчат. Или все забили?
Видимо большинство решили не связываться с приватом, а некоторым любителям острых ощущений всё-таки выплатили, даже сами. Вот и тишина
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