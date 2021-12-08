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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9001900290039004
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 10:20

  Ой+ написав:greenozon Вартість моїх акцій зараз впала нижче номіналу, якби я хотів продати, хоча недавно десь на 5% перевищувала його. Наближається купонна виплата, а тенденція була така, що чим ближче до неї, тим дорожче викуп. Хоча якби купляти, то, наприклад, UA4000200885 1 077.49 UAH майже на 8% вище номіналу (не мої). Підозрюю, що якщо би я продав свої, то приват виставив би ці акції на продаж зі значною накруткою.


виходить цінові зміни, що ви спостерігаєте не мають відношення до НКД (Накопиченого Купонного Доходу)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 10:23

  greenozon написав:
  Ой+ написав:greenozon Вартість моїх акцій зараз впала нижче номіналу, якби я хотів продати, хоча недавно десь на 5% перевищувала його. Наближається купонна виплата, а тенденція була така, що чим ближче до неї, тим дорожче викуп. Хоча якби купляти, то, наприклад, UA4000200885 1 077.49 UAH майже на 8% вище номіналу (не мої). Підозрюю, що якщо би я продав свої, то приват виставив би ці акції на продаж зі значною накруткою.


виходить цінові зміни, що ви спостерігаєте не мають відношення до НКД (Накопиченого Купонного Доходу)

Я так понял, что Ой+ вообще смотрит на цены выкупа, а они в принципе ниже, чем цены продажи и по сути к заявленной доходности никак не относятся.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 10:30

ingtrans
UA4000214506
Ціна викупу знизилась більш ніж 5%.
Раніше в принципі в будь який момент можна було продати і мати і чуть менший прибуток.
Зараз достроково продати мати сильні збитки.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 11:49

  Ой+ написав:ingtrans
UA4000214506
Ціна викупу знизилась більш ніж 5%.
Раніше в принципі в будь який момент можна було продати і мати і чуть менший прибуток.
Зараз достроково продати мати сильні збитки.

Я за ценой продажи особо не следил, так как продавать до погашения не планировал, видел только, что, естественно, ниже цен продажи. С другой стороны вот сейчас зашел на Приват и там в разделе Аналитика есть данные для нескольких бумаг по ФБ Перспектива. Покупка и продажа отличаются процентов на 20 по каждой, но не скажу, насколько это нормальная или не нормальная ситуация.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 15:30

Re: Приватбанк

вчера почему-то не распродали 5,5 летние
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 14:51

Кешбэк с "Эпицентра"

Народ, мне одному что ли не выплатили?
Я смотрю, все молчат. Или все забили?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 15:20

  Искатель написав:Народ, мне одному что ли не выплатили?
Я смотрю, все молчат. Или все забили?

Видимо большинство решили не связываться с приватом, а некоторым любителям острых ощущений всё-таки выплатили, даже сами. Вот и тишина
Вкладчик1234
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