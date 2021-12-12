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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 гру, 2021 11:06
greenozon, ну как с кассой договоритесь. Чаще всего возвращают на карту оплаты
Додано: Пон 13 гру, 2021 13:03
пин
MASolomko карта не побывала в банкомате, а "заподозрили" в магазине куда хожу регулярно, причем около меня не было никого кроме кассира"
Додано: Пон 13 гру, 2021 13:52
Усіляке буває
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