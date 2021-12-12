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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9004900590069007
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 11:06

greenozon, ну как с кассой договоритесь. Чаще всего возвращают на карту оплаты :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 13:03

пин

MASolomko карта не побывала в банкомате, а "заподозрили" в магазине куда хожу регулярно, причем около меня не было никого кроме кассира"
adevv
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 13:52

  adevv написав:MASolomko карта не побывала в банкомате, а "заподозрили" в магазине куда хожу регулярно, причем около меня не было никого кроме кассира"

Усіляке буває https://www.securitylab.ru/news/498349.php
https://tzi.com.ua/novyij-troyan-dobral ... inala.html
klug
 
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