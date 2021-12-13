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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9004900590069007
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 11:06

greenozon, ну как с кассой договоритесь. Чаще всего возвращают на карту оплаты :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 13:03

пин

MASolomko карта не побывала в банкомате, а "заподозрили" в магазине куда хожу регулярно, причем около меня не было никого кроме кассира"
adevv
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 13:52

  adevv написав:MASolomko карта не побывала в банкомате, а "заподозрили" в магазине куда хожу регулярно, причем около меня не было никого кроме кассира"

Усіляке буває https://www.securitylab.ru/news/498349.php
https://tzi.com.ua/novyij-troyan-dobral ... inala.html
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 15:24

Re: Приватбанк

adevv, в банк передали информацию, что карта побывала в устройстве, в котором есть подозрение на скимминг. Информация могла прийти из платёжной системы и банк применил действия для сохранения средств на карте.
ps Банк же мог просто заблокировать карту с последующим её перевыпуском :)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 15:57

Re: Приватбанк

Позвонили и предложили до 31.12 снимать наличку с кредитного лимита без комиссии. Это правда? Можно снять 75к и оформить депо на месяц?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 16:48

  andreyiskra написав:Позвонили и предложили до 31.12 снимать наличку с кредитного лимита без комиссии. Это правда? Можно снять 75к и оформить депо на месяц?
Да,персональное предложение,такая акция была и в ноябре. Правда,через кассу не давало без комиса,пришлось потрошить банкомат,20 000/ 3 часа. В грейс до конца января будете
THB
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 16:51

Re: Приватбанк

  THB написав:В грейс до конца января будете

а шо у Привата уже тоже грейс 62дн?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 17:56

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kulikrom
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 23:09

Re: Приватбанк

А если на универсальной будет часть своих денег, то они снимутся с комиссией а кредитные без?
andreyiskra
 
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