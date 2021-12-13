|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 гру, 2021 11:06
greenozon, ну как с кассой договоритесь. Чаще всего возвращают на карту оплаты
Додано: Пон 13 гру, 2021 13:03
пин
MASolomko карта не побывала в банкомате, а "заподозрили" в магазине куда хожу регулярно, причем около меня не было никого кроме кассира"
Додано: Пон 13 гру, 2021 13:52
Усіляке буває
Додано: Пон 13 гру, 2021 15:24
Re: Приватбанк
adevv, в банк передали информацию, что карта побывала в устройстве, в котором есть подозрение на скимминг. Информация могла прийти из платёжной системы и банк применил действия для сохранения средств на карте.
ps Банк же мог просто заблокировать карту с последующим её перевыпуском
Додано: Пон 13 гру, 2021 15:57
Re: Приватбанк
Позвонили и предложили до 31.12 снимать наличку с кредитного лимита без комиссии. Это правда? Можно снять 75к и оформить депо на месяц?
Додано: Пон 13 гру, 2021 16:48
Да,персональное предложение,такая акция была и в ноябре. Правда,через кассу не давало без комиса,пришлось потрошить банкомат,20 000/ 3 часа. В грейс до конца января будете
Додано: Пон 13 гру, 2021 16:51
Re: Приватбанк
Додано: Пон 13 гру, 2021 17:56
Кешбек 5% за перекази з кредитних коштів по Україні
Коллеги! Час Х приближается. Таки интересно, розыгрыш приза будет или по-чесноку всем, принявшим участие, нальют кешбек?
Держу на контроле
Додано: Пон 13 гру, 2021 23:09
Re: Приватбанк
А если на универсальной будет часть своих денег, то они снимутся с комиссией а кредитные без?
Додано: Вів 14 гру, 2021 00:18
Есть ли у Приватбанка терминалы, которые принимают купюры по 1 и 2 доллара, или только от 5 долларов?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|