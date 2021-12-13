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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9005900690079008
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 08:11

Re: Приватбанк

Igneus написав:Есть ли у Приватбанка терминалы, которые принимают купюры по 1 и 2 доллара, или только от 5 долларов?
В терміналі у верхньому куті вказано, яку мінімальну купюру приймає (гривня/долар/євро).
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 09:34

  andreyiskra написав:А если на универсальной будет часть своих денег, то они снимутся с комиссией а кредитные без?

Так, свої за 1%.
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 11:20

Колеги, доброго дня!
Прошу пораду і підказки:
планується захід суми понад два фонди на КДВ або УНІ (без різниці для платника).
1. Як правильно їх вивести на інші банки і куди на старті краще закинути кошти - КДВ чи УНІ ?
2. Відповідно, звідки правильно і без % СЕПити (з Привату) і які добові/місячні ліміти, щоб не влетіти на фінмон ?
3. Який ліміт по стежині на ПУМБ і чи ВсеКарта має ліміти на вихід потім (у відділенні встановив 100К, незрозуміло - СЕП чи п2п) ?

ПС. Потрібно усе наперед прорахувати і не помилитись.
Приватом користуюсь вкрай рідко, тому такі прості питання. Соррі.
Усім дякую наперед. Можна в ПП
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 11:58

  andreyiskra написав:А если на универсальной будет часть своих денег, то они снимутся с комиссией а кредитные без?

Свої загнати на 1міс депо.
  stas_rst написав:Як правильно їх вивести на інші банки і куди на старті краще закинути кошти - КДВ чи УНІ ?

На КДВ комісія 0,5%, а з Уні без % зняти хіба через депо.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 12:01

Re: Приватбанк

  Ой+ написав:На КДВ комісія 0,5%, а з Уні без % зняти хіба через депо.

Дякую! Однак:
з КДВ 0,5 % за вихідний СЕП ?
питання не про зняття, а про СЕП на інші банки після зарахування на УНІ/КДВ
stas_rst
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  #<1 ... 9005900690079008
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