В терміналі у верхньому куті вказано, яку мінімальну купюру приймає (гривня/долар/євро).Igneus написав:Есть ли у Приватбанка терминалы, которые принимают купюры по 1 и 2 доллара, или только от 5 долларов?
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Додано: Вів 14 гру, 2021 08:11
Re: Приватбанк
В терміналі у верхньому куті вказано, яку мінімальну купюру приймає (гривня/долар/євро).
Додано: Вів 14 гру, 2021 09:34
Додано: Вів 14 гру, 2021 11:20
Колеги, доброго дня!
Прошу пораду і підказки:
планується захід суми понад два фонди на КДВ або УНІ (без різниці для платника).
1. Як правильно їх вивести на інші банки і куди на старті краще закинути кошти - КДВ чи УНІ ?
2. Відповідно, звідки правильно і без % СЕПити (з Привату) і які добові/місячні ліміти, щоб не влетіти на фінмон ?
3. Який ліміт по стежині на ПУМБ і чи ВсеКарта має ліміти на вихід потім (у відділенні встановив 100К, незрозуміло - СЕП чи п2п) ?
ПС. Потрібно усе наперед прорахувати і не помилитись.
Приватом користуюсь вкрай рідко, тому такі прості питання. Соррі.
Усім дякую наперед. Можна в ПП
Додано: Вів 14 гру, 2021 11:58
Свої загнати на 1міс депо.
На КДВ комісія 0,5%, а з Уні без % зняти хіба через депо.
Додано: Вів 14 гру, 2021 12:01
Re: Приватбанк
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