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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 гру, 2021 15:03
Amethyst написав:
Виртуалка пластиковой не бывает
Ждите января, там пенсов начнут как-то обилечивать, за одно и вас )
Вчора в інеті бачив інфу, що можна буде пластик отримати в деяких банках.
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finfen
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Додано: Вів 14 гру, 2021 15:17
Якщо окрім пасопрта-книжечки є закордонний біометричний, то Дія все повідкриває без проблем
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nighthawk5
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Додано: Вів 14 гру, 2021 15:20
SaimonWorld написав:
Обратился по этому вопросу в очередной раз в поддержку - ответили, что вопрос по выплатам по этой акции [Эпицентр] сейчас на контроле у сотрудников главного офиса, очередной дедлайн установлен на сегодня (14.12.2021).
Щойно виплатили. Ура!
Тепер чекаєм виплату 100грн за готівку на касі. І да, хрю.
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Eldarien
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Додано: Вів 14 гру, 2021 15:41
finfen написав:
Просто в мене паспорт - книжечка, закордонного немає. В такому раз Дія не працюватиме на смартфоні?
Працюватиме. Встановіть Дію і авторизацію пройдіть не через фото, а через Приват24, або monobank, або BankID.
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chajnik1
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Додано: Вів 14 гру, 2021 16:25
Підкажить як отримати карту єПідтримка в ПРиват24. В розлілі "Гаманець" її немає. Чат бот підтримки пише оновити весію мобільного додатку. Як її оновити?знести діючий та завантажити по новій? До речі, в оновленій версії Дії (перевстаровленій учора) розділу єПідтримка немає взагалі. Звідки прчинати подорож? в Дії єПідтримки немає, в ПРиваті немає
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iov
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Додано: Вів 14 гру, 2021 16:33
iov написав:
Підкажить як отримати карту єПідтримка в ПРиват24. В розлілі "Гаманець" її немає. Чат бот підтримки пише оновити весію мобільного додатку.
Яка у вас версія додатку?
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Ferlakur
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Додано: Вів 14 гру, 2021 16:48
Ferlakur Яка версія, не знаю та не знаю де подивитися
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iov
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Додано: Вів 14 гру, 2021 16:50
iov написав:Ferlakur
Яка версія, не знаю та не знаю де подивитися
Заходите в додаток Приват24, зліва зверху піктограмка чоловічка, відкриваєте меню, і внизу номер версії. Має бути 6.40.00.
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Ferlakur
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