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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9006900790089009
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 15:03

Re: Приватбанк

  Amethyst написав:Виртуалка пластиковой не бывает
Ждите января, там пенсов начнут как-то обилечивать, за одно и вас )

Вчора в інеті бачив інфу, що можна буде пластик отримати в деяких банках.
finfen
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 15:17

Re: Приватбанк

Якщо окрім пасопрта-книжечки є закордонний біометричний, то Дія все повідкриває без проблем

Надіслано від мого SM-M515F, використовуючи Tapatalk
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 15:20

  SaimonWorld написав:Обратился по этому вопросу в очередной раз в поддержку - ответили, что вопрос по выплатам по этой акции [Эпицентр] сейчас на контроле у сотрудников главного офиса, очередной дедлайн установлен на сегодня (14.12.2021).


Щойно виплатили. Ура! :D
Тепер чекаєм виплату 100грн за готівку на касі. І да, хрю.
Eldarien
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 15:41

Re: Приватбанк

  finfen написав:Просто в мене паспорт - книжечка, закордонного немає. В такому раз Дія не працюватиме на смартфоні?
Працюватиме. Встановіть Дію і авторизацію пройдіть не через фото, а через Приват24, або monobank, або BankID.
chajnik1
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 16:25

Re: Приватбанк

Підкажить як отримати карту єПідтримка в ПРиват24. В розлілі "Гаманець" її немає. Чат бот підтримки пише оновити весію мобільного додатку. Як її оновити?знести діючий та завантажити по новій? До речі, в оновленій версії Дії (перевстаровленій учора) розділу єПідтримка немає взагалі. Звідки прчинати подорож? в Дії єПідтримки немає, в ПРиваті немає
iov
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 16:33

  iov написав:Підкажить як отримати карту єПідтримка в ПРиват24. В розлілі "Гаманець" її немає. Чат бот підтримки пише оновити весію мобільного додатку.

Яка у вас версія додатку?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 16:48

Ferlakur Яка версія, не знаю та не знаю де подивитися
iov
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 16:50

  iov написав:Ferlakur Яка версія, не знаю та не знаю де подивитися

Заходите в додаток Приват24, зліва зверху піктограмка чоловічка, відкриваєте меню, і внизу номер версії. Має бути 6.40.00.
Ferlakur
 
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  #<1 ... 9006900790089009
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