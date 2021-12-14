RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9007900890099010
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 17:23

Ferlakur Дякую! і ще питання - якщо в телефоні немає модуля NFC, як в подальшому платити цією віртуальною карткою? Чи витратити цю 1000грн зможуть тільки щастливі власники більш дорогих телефонів з NFC?
iov
 
Повідомлень: 20
З нами з: 02.08.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 17:47

  iov написав:Ferlakur Дякую! і ще питання - якщо в телефоні немає модуля NFC, як в подальшому платити цією віртуальною карткою? Чи витратити цю 1000грн зможуть тільки щастливі власники більш дорогих телефонів з NFC?

Можна купувати в інтернет магазинах що підпадають в дозволені категорії, наприклад книжкові.
Eldarien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35
З нами з: 22.05.20
Подякував: 13 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 18:17

  iov написав:щастливі власники більш дорогих телефонів з NFC?

Смешно. Разница в цене, если и есть - минимальная. То вы смартфоны выбирать не научились и приоритеты расставлять.

Смартфоны без NFC - хлам!
Vorlon
 
Повідомлень: 9898
З нами з: 14.06.13
Подякував: 472 раз.
Подякували: 1070 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 18:34

  Eldarien написав:
  iov написав:Ferlakur Дякую! і ще питання - якщо в телефоні немає модуля NFC, як в подальшому платити цією віртуальною карткою? Чи витратити цю 1000грн зможуть тільки щастливі власники більш дорогих телефонів з NFC?

Можна купувати в інтернет магазинах що підпадають в дозволені категорії, наприклад книжкові.

Залізничні білети можна. Зезидент дав доручення уряду, шоб для осіб, старших 60 років, можна було купувати ліки і ще якісь "соціальні потреби".
Ferlakur
 
Повідомлень: 4105
З нами з: 14.10.08
Подякував: 254 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 20:39

Re: Приватбанк

  stas_rst написав:питання не про зняття, а про СЕП на інші банки після зарахування на УНІ/КДВ
Немає різниці. Тому краще для зарахування обрати Уні, а потім платним СЕП відправити куди потрібно. За мздою вийде, як зарахування на КдВ.

  stas_rst написав:2. Відповідно, звідки правильно і без % СЕПити (з Привату) і які добові/місячні ліміти, щоб не влетіти на фінмон ?
На фінмон, скоріше за все, ви потрапите при зарахуванні коштів на картки ПриватБанку, якщо вони зайдуть не через кошерний канал. Вихідні СЕП усі платні. Стежки це вже інше :)

  finfen написав:А пластикову картку як отримати?
На першому етапі роздають єПідтримка тільки в цифрі.

  finfen написав:Якщо через приват24 можна відкрити цифрову карку, то додаток Дія не потрібен?
У банках-партнерів Дія треба оформити картку, а потім у застосунку Дія обрати рахунок куди отримати виплату (це на першому етапі, на другому етапі буде процедура без застосунку Дія).

  finfen написав:Просто в мене паспорт - книжечка, закордонного немає. В такому раз Дія не працюватиме на смартфоні?
Буде в застосунку Дія РНОКПП і міжнародний сертифікат. Скоріше за проблеми бути не повинно.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4072
З нами з: 08.03.18
Подякував: 467 раз.
Подякували: 752 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 20:39

  Igneus написав:Есть ли у Приватбанка терминалы, которые принимают купюры по 1 и 2 доллара, или только от 5 долларов?


Термінали приймають купюри різних номіналів. На екрані терміналу можна побачити валюти та мінімальні номінали, які він приймає.
ПриватБанк
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 113
З нами з: 18.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 20:41

  iov написав:Підкажить як отримати карту єПідтримка в ПРиват24. В розлілі "Гаманець" її немає. Чат бот підтримки пише оновити весію мобільного додатку. Як її оновити?знести діючий та завантажити по новій? До речі, в оновленій версії Дії (перевстаровленій учора) розділу єПідтримка немає взагалі. Звідки прчинати подорож? в Дії єПідтримки немає, в ПРиваті немає


Добрий вечір!
Як можна відкрити картку єПідтримка в ПриватБанку?
Оформлення буде доступне:
1. В мобільному додатку Приват24: Гаманець - Картки - Додати - єПідтримка.
2. У застосунку Дія при подачі заявки на отримання коштів: єПідтримка - Отримати допомогу - Відкрити новий рахунок, обравши ПриватБанк.
Відкриття карток єПідтримка в ПриватБанку з 13.12.21. Для цього потрібно оновити додаток Приват24 до останньої версії.
Зверніть увагу! Оновлена версія додатку розгортається поступово для користувачів та може бути недоступна певний проміжок часу. Зазвичай до 1 доби.
Якщо оновлення не відображається на сторінці Приват24 рекомендуємо перевірити через: Керування програмами та пристроєм - Програми - Перевірити наявність оновлень.
ПриватБанк
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 113
З нами з: 18.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9007900890099010
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, IGNAT, ramaz і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (34962)
14.12.2021 21:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.