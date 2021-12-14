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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 гру, 2021 17:23
Ferlakur Дякую! і ще питання - якщо в телефоні немає модуля NFC, як в подальшому платити цією віртуальною карткою? Чи витратити цю 1000грн зможуть тільки щастливі власники більш дорогих телефонів з NFC?
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Додано: Вів 14 гру, 2021 17:47
iov написав:Ferlakur
Дякую! і ще питання - якщо в телефоні немає модуля NFC, як в подальшому платити цією віртуальною карткою? Чи витратити цю 1000грн зможуть тільки щастливі власники більш дорогих телефонів з NFC?
Можна купувати в інтернет магазинах що підпадають в дозволені категорії, наприклад книжкові.
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Eldarien
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Додано: Вів 14 гру, 2021 18:17
iov написав:
щастливі власники більш дорогих телефонів з NFC?
Смешно. Разница в цене, если и есть - минимальная. То вы смартфоны выбирать не научились и приоритеты расставлять.
Смартфоны без NFC - хлам!
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Додано: Вів 14 гру, 2021 18:34
Eldarien написав: iov написав:Ferlakur
Дякую! і ще питання - якщо в телефоні немає модуля NFC, як в подальшому платити цією віртуальною карткою? Чи витратити цю 1000грн зможуть тільки щастливі власники більш дорогих телефонів з NFC?
Можна купувати в інтернет магазинах що підпадають в дозволені категорії, наприклад книжкові.
Залізничні білети можна. Зезидент дав доручення уряду, шоб для осіб, старших 60 років, можна було купувати ліки і ще якісь "соціальні потреби".
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Додано: Вів 14 гру, 2021 20:39
stas_rst написав:
питання не про зняття, а про СЕП на інші банки після зарахування на УНІ/КДВ
Немає різниці. Тому краще для зарахування обрати Уні, а потім платним СЕП відправити куди потрібно. За мздою вийде, як зарахування на КдВ.
stas_rst написав:
2. Відповідно, звідки правильно і без % СЕПити (з Привату) і які добові/місячні ліміти, щоб не влетіти на фінмон ?
На фінмон, скоріше за все, ви потрапите при зарахуванні коштів на картки ПриватБанку, якщо вони зайдуть не через кошерний канал. Вихідні СЕП усі платні. Стежки це вже інше
finfen написав:
А пластикову картку як отримати?
На першому етапі роздають єПідтримка тільки в цифрі.
finfen написав:
Якщо через приват24 можна відкрити цифрову карку, то додаток Дія не потрібен?
У банках-партнерів Дія треба оформити картку, а потім у застосунку Дія обрати рахунок куди отримати виплату (це на першому етапі, на другому етапі буде процедура без застосунку Дія).
finfen написав:
Просто в мене паспорт - книжечка, закордонного немає. В такому раз Дія не працюватиме на смартфоні?
Буде в застосунку Дія РНОКПП і міжнародний сертифікат. Скоріше за проблеми бути не повинно.
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Додано: Вів 14 гру, 2021 20:39
Igneus написав:
Есть ли у Приватбанка терминалы, которые принимают купюры по 1 и 2 доллара, или только от 5 долларов?
Термінали приймають купюри різних номіналів. На екрані терміналу можна побачити валюти та мінімальні номінали, які він приймає.
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Додано: Вів 14 гру, 2021 20:41
iov написав:
Підкажить як отримати карту єПідтримка в ПРиват24. В розлілі "Гаманець" її немає. Чат бот підтримки пише оновити весію мобільного додатку. Як її оновити?знести діючий та завантажити по новій? До речі, в оновленій версії Дії (перевстаровленій учора) розділу єПідтримка немає взагалі. Звідки прчинати подорож? в Дії єПідтримки немає, в ПРиваті немає
Добрий вечір!
Як можна відкрити картку єПідтримка в ПриватБанку?
Оформлення буде доступне:
1. В мобільному додатку Приват24: Гаманець - Картки - Додати - єПідтримка.
2. У застосунку Дія при подачі заявки на отримання коштів: єПідтримка - Отримати допомогу - Відкрити новий рахунок, обравши ПриватБанк.
Відкриття карток єПідтримка в ПриватБанку з 13.12.21. Для цього потрібно оновити додаток Приват24 до останньої версії.
Зверніть увагу! Оновлена версія додатку розгортається поступово для користувачів та може бути недоступна певний проміжок часу. Зазвичай до 1 доби.
Якщо оновлення не відображається на сторінці Приват24 рекомендуємо перевірити через: Керування програмами та пристроєм - Програми - Перевірити наявність оновлень.
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Додано: Вів 14 гру, 2021 22:41
А наша «чорна п’ятниця» продовжується аж до 7 грудня 2021.
Купуйте все, що хочете з кредитною карткою від ПриватБанку та гарантовано отримайте 100 грн за купівлі на суму від 300 грн одним чеком 🔥
Кешбек буде виплачено протягом тижня після закінчення акції.
7 грудня + 7 днів (чи в Привата інша інформація про кількість днів в тижні?) = 14 грудня.
Проте, кешбек не виплачено.
Шановний ПриватБанк, прокоментуйте, будь ласка, чому!!!
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Додано: Вів 14 гру, 2021 23:43
Доброго вечора шановні.
А кому був кешбек за перевод кредитних коштів на іншу карту???
Чи одному мені не щастить у грі з зеленим?
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ihorsic
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Додано: Сер 15 гру, 2021 00:41
ihorsic написав:
Доброго вечора шановні.
А кому був кешбек за перевод кредитних коштів на іншу карту???
Чи одному мені не щастить у грі з зеленим?
Тю, то у правилах було написано, що виплата до 15-го, отже раніше 15-го вони явно навіть пробувати не будуть.
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