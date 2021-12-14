MASolomko
Тут вже питали, здається, як оновити додаток Приват24?
Також як оновити додаток Дія?
Дякую.
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Додано: Сер 15 гру, 2021 10:19
MASolomko
Тут вже питали, здається, як оновити додаток Приват24?
Також як оновити додаток Дія?
Дякую.
Додано: Сер 15 гру, 2021 11:21
Re: Приватбанк
finfen, зайти в застосунок Google Play (Apple Store), знайти бажаний застосунок і там повинна бути кнопка для його оновлення, якщо оновлення буде доступно для Вашого пристрою. Це питання краще задати Google
Актуальна версія застосунків для Android:
— Приват24 6.40.00;
— Дія 3.0.19.
Додано: Сер 15 гру, 2021 13:08
MASolomko для ios можливість оновити є тільки з додатком дія. а приват 24 треба видалити та втановити по новому
Додано: Сер 15 гру, 2021 13:43
Аналогично и мне. Согласился, а потом захожу в Приват24 глянуть, что это и почему - а там "вы не в акции, потому что отказались". Кто и когда отказался хрен его знает. Видимо это было задание сотрудникам банка обзвонить побольше клиентов для отчетности. Типа вон сколько было предложений людям, но они не захотели воспользоваться.
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