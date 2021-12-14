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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9009901090119012>
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 10:19

MASolomko
Тут вже питали, здається, як оновити додаток Приват24?
Також як оновити додаток Дія?
Дякую.
finfen
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 11:21

Re: Приватбанк

finfen, зайти в застосунок Google Play (Apple Store), знайти бажаний застосунок і там повинна бути кнопка для його оновлення, якщо оновлення буде доступно для Вашого пристрою. Це питання краще задати Google ;)

Актуальна версія застосунків для Android:
— Приват24 6.40.00;
— Дія 3.0.19.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 13:08

MASolomko для ios можливість оновити є тільки з додатком дія. а приват 24 треба видалити та втановити по новому
stellassvitonline
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 13:43

  andreyiskra написав:Позвонили и предложили до 31.12 снимать наличку с кредитного лимита без комиссии. Это правда? Можно снять 75к и оформить депо на месяц?

Аналогично и мне. Согласился, а потом захожу в Приват24 глянуть, что это и почему - а там "вы не в акции, потому что отказались". Кто и когда отказался хрен его знает. Видимо это было задание сотрудникам банка обзвонить побольше клиентов для отчетности. Типа вон сколько было предложений людям, но они не захотели воспользоваться.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 17:22

Re: Приватбанк

Убогая приматбанка на ходу сегодня поменяла условия выплаты кешбека 5% за перевод кредитных средств.
Коли буде нараховано кешбек?
За період із 15.11.2021 до 30.11.2021 кешбек буде виплачено до 21.01.2022.
За період із 01.12.2021 до 31.12.2021 кешбек буде виплачено до 21.01.2022.
malinin007
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 17:30

  malinin007 написав:Убогая приматбанка на ходу сегодня поменяла условия выплаты кешбека 5% за перевод кредитных средств.

Класика від найчеснішої банки. Аби взагалі не передумали. Де там Искатель з його журналістом?
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 19:02

klug
Не поможет, наверняка в условиях акции прописали, что банк может в любое время менять условия акции, ну и поменяли типа законно, с...(тут нехорошее, но правильное слово).
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 19:38

  V2 написав:А наша «чорна п’ятниця» продовжується аж до 7 грудня 2021.

Купуйте все, що хочете з кредитною карткою від ПриватБанку та гарантовано отримайте 100 грн за купівлі на суму від 300 грн одним чеком 🔥
Кешбек буде виплачено протягом тижня після закінчення акції.

7 грудня + 7 днів (чи в Привата інша інформація про кількість днів в тижні?) = 14 грудня.

Проте, кешбек не виплачено.

Шановний ПриватБанк, прокоментуйте, будь ласка, чому!!!


Будь ласка, надайте ваші контакти та деталі ситуації в приватному повідомленні.
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 19:41

  finfen написав:MASolomko
Тут вже питали, здається, як оновити додаток Приват24?
Також як оновити додаток Дія?
Дякую.


Apple store - Пошук - Приват24. Якщо у пошуку буде вказано Приват24, але без оновлення - треба натиснути ще раз на Приват24, щоб "провалитися" в нього, і там буде кнопка "оновити".

Google Play - Якщо оновлення не відображається на сторінці Приват24 рекомендуємо перевірити через: Керування програмами та пристроєм - Програми - Перевірити наявність оновлень
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 20:21

  ПриватБанк написав:
  V2 написав:А наша «чорна п’ятниця» продовжується аж до 7 грудня 2021.

Купуйте все, що хочете з кредитною карткою від ПриватБанку та гарантовано отримайте 100 грн за купівлі на суму від 300 грн одним чеком 🔥
Кешбек буде виплачено протягом тижня після закінчення акції.

7 грудня + 7 днів (чи в Привата інша інформація про кількість днів в тижні?) = 14 грудня.

Проте, кешбек не виплачено.

Шановний ПриватБанк, прокоментуйте, будь ласка, чому!!!


Будь ласка, надайте ваші контакти та деталі ситуації в приватному повідомленні.


На другий день нарешті отримав відповідь в П24 (вчора оператори в П24 самі припиняли спілкування після питання).
І ця відповідь ... ні не шокувала, а вкотре довела, що маємо місце із #зеленимлайном!

Отже, передісторія!
Надійшла персональна пропозиція про участь в акції.
Після цього було надано підтвердження на участь! Знаючи, як #зеленелайно дотримується правил, щоб переконатися, що все гаразд, в чаті П24 було запитано про умови даної акції та чи є я зареєстрованим клієнтом у ній.
Отримано позитивну відповідь, оператор підтвердив, що беру участь в акції.
Час акції закінчився, кешбеку немає.
14.12.2021 р. оператори в П24 просто десь зникали після питання.
Сьогодні ж оператор Микола (№284471) після тривалого вивчення та фантазування заявив, що ... я не зареєструвався в акції. :shock:
Скаргу прийняти відмовився, також відмовився переключити на іншого оператора чи старшого по зміні.

Ось такі деталі ситуації!!!

Ви таки не змінюєтесь!!!
V2
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