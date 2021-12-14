MASolomko
Тут вже питали, здається, як оновити додаток Приват24?
Також як оновити додаток Дія?
Дякую.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 гру, 2021 10:19
MASolomko
Тут вже питали, здається, як оновити додаток Приват24?
Також як оновити додаток Дія?
Дякую.
Додано: Сер 15 гру, 2021 11:21
Re: Приватбанк
finfen, зайти в застосунок Google Play (Apple Store), знайти бажаний застосунок і там повинна бути кнопка для його оновлення, якщо оновлення буде доступно для Вашого пристрою. Це питання краще задати Google
Актуальна версія застосунків для Android:
— Приват24 6.40.00;
— Дія 3.0.19.
Додано: Сер 15 гру, 2021 13:08
MASolomko для ios можливість оновити є тільки з додатком дія. а приват 24 треба видалити та втановити по новому
Додано: Сер 15 гру, 2021 13:43
Аналогично и мне. Согласился, а потом захожу в Приват24 глянуть, что это и почему - а там "вы не в акции, потому что отказались". Кто и когда отказался хрен его знает. Видимо это было задание сотрудникам банка обзвонить побольше клиентов для отчетности. Типа вон сколько было предложений людям, но они не захотели воспользоваться.
Додано: Сер 15 гру, 2021 17:22
Re: Приватбанк
Убогая приматбанка на ходу сегодня поменяла условия выплаты кешбека 5% за перевод кредитных средств.
Коли буде нараховано кешбек?
За період із 15.11.2021 до 30.11.2021 кешбек буде виплачено до 21.01.2022.
За період із 01.12.2021 до 31.12.2021 кешбек буде виплачено до 21.01.2022.
Додано: Сер 15 гру, 2021 17:30
Додано: Сер 15 гру, 2021 19:02
klug
Не поможет, наверняка в условиях акции прописали, что банк может в любое время менять условия акции, ну и поменяли типа законно, с...(тут нехорошее, но правильное слово).
Додано: Сер 15 гру, 2021 19:38
Будь ласка, надайте ваші контакти та деталі ситуації в приватному повідомленні.
Додано: Сер 15 гру, 2021 19:41
Apple store - Пошук - Приват24. Якщо у пошуку буде вказано Приват24, але без оновлення - треба натиснути ще раз на Приват24, щоб "провалитися" в нього, і там буде кнопка "оновити".
Google Play - Якщо оновлення не відображається на сторінці Приват24 рекомендуємо перевірити через: Керування програмами та пристроєм - Програми - Перевірити наявність оновлень
Додано: Сер 15 гру, 2021 20:21
На другий день нарешті отримав відповідь в П24 (вчора оператори в П24 самі припиняли спілкування після питання).
І ця відповідь ... ні не шокувала, а вкотре довела, що маємо місце із #зеленимлайном!
Отже, передісторія!
Надійшла персональна пропозиція про участь в акції.
Після цього було надано підтвердження на участь! Знаючи, як #зеленелайно дотримується правил, щоб переконатися, що все гаразд, в чаті П24 було запитано про умови даної акції та чи є я зареєстрованим клієнтом у ній.
Отримано позитивну відповідь, оператор підтвердив, що беру участь в акції.
Час акції закінчився, кешбеку немає.
14.12.2021 р. оператори в П24 просто десь зникали після питання.
Сьогодні ж оператор Микола (№284471) після тривалого вивчення та фантазування заявив, що ... я не зареєструвався в акції.
Скаргу прийняти відмовився, також відмовився переключити на іншого оператора чи старшого по зміні.
Ось такі деталі ситуації!!!
Ви таки не змінюєтесь!!!
|