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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9010901190129013>
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 20:24

  ПриватБанк написав:
  V2 написав:А наша «чорна п’ятниця» продовжується аж до 7 грудня 2021.

Купуйте все, що хочете з кредитною карткою від ПриватБанку та гарантовано отримайте 100 грн за купівлі на суму від 300 грн одним чеком 🔥
Кешбек буде виплачено протягом тижня після закінчення акції.

7 грудня + 7 днів (чи в Привата інша інформація про кількість днів в тижні?) = 14 грудня.

Проте, кешбек не виплачено.

Шановний ПриватБанк, прокоментуйте, будь ласка, чому!!!


Будь ласка, надайте ваші контакти та деталі ситуації в приватному повідомленні.


Ще аналогічний трафунок розгляньте.
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 20:30

  malinin007 написав:Убогая приматбанка на ходу сегодня поменяла условия выплаты кешбека 5% за перевод кредитных средств.
Коли буде нараховано кешбек?
За період із 15.11.2021 до 30.11.2021 кешбек буде виплачено до 21.01.2022.
За період із 01.12.2021 до 31.12.2021 кешбек буде виплачено до 21.01.2022.

Да уж, в правилах поменяли а тут есть. Мошенники Зображення
Востаннє редагувалось demichh в Сер 15 гру, 2021 20:31, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 20:30

Ой+
Ви теж не підтвердили участь в акції? :mrgreen:
V2
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 20:34

Тоже принял участие в акции "100грн кешбека за снятие налички на кассе", и я так понимаю, что уже можно готовить письмо в НБУ (что и другим советую. НБУ они боятся)
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 20:44

V2 Та тільки зараз почав цікавитись долею 100. Але у повідомленнях є таке:
Зображення
сказати що не підключено не вийде, тільки що отримав у чаті:
Так, дякую. У Вас була операція в період акції. Ваше питання потребує більш детального розгляду нашими технічними спеціалістами. Зачекайте пару хвилин, будь ласка, я оформлю заявку і дам Вам її номер.

От як так коряво робити акції, то краще для репутації взагалі їх не робити.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 20:46

Ой+
Так тут ситуація ще абсурдніше - не просто підтверджено участь в акції автоматично, але ще й "живим" оператором в чаті!!!
V2
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 21:01

Может кому-то пригодится

💡 Як самостійно переконатися, що Ви успішно зареєструвалися в акції «ПриватБанку»

Щоб перевірити, чи приймаєте Ви участь в акціях «ПриватБанку», необхідно:

1️⃣ Перейти у чат з оператором (кнопка у верхньому правому куті);
2️⃣ Вас привітає бот. Оберіть варіант «Більше швидких операцій» двічі, а потім оберіть «Акції»;
3️⃣ З'явився список переваг від міжнародних платіжних систем. Щоб перевірити участь в акціях «ПриватБанку», натисніть на зелену кнопку «Перевірка участі в акціях ПриватБанку».
4️⃣ Готово! Перед вами список усіх акцій, у яких Ви успішно приймаєте участь.

🤔 Коли це корисно?
Перед виконанням умов акції можна самостійно переконатися у тому, що Ви є учасником акції або ж зареєструватися, якщо Ви забули це зробити.

💡Перевірити участь в акціях можна і через «next.privat24.ua». Оберіть у нижньому правому куті кнопку «Чат», далі — «Допомога online» та виконуйте пункти 2-4 алгоритму вище.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 21:04

  V2 написав:Ой+
Так тут ситуація ще абсурдніше - не просто підтверджено участь в акції автоматично, але ще й "живим" оператором в чаті!!!


Рівень цинізму та пробивання дна - вражає!

"Приносимо свої вибачення за інформацію, яку раніше надав вам оператор, але участь в акції не була підтверджена"

Ви ще граєте в акції #зеленоголайна :?: :!:
V2
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 21:14

  V2 написав:
  V2 написав:Ой+
Так тут ситуація ще абсурдніше - не просто підтверджено участь в акції автоматично, але ще й "живим" оператором в чаті!!!


Рівень цинізму та пробивання дна - вражає!

"Приносимо свої вибачення за інформацію, яку раніше надав вам оператор, але участь в акції не була підтверджена"

Ви ще граєте в акції #зеленоголайна :?: :!:

Багато банків зараз у цьому правовому беззаконні просто уху їли. Тому це вже не справа ПБ, а БС в цілому. Пересічний = клієнт, сприймається як муха під мікроскопом.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 21:17

  Прораб написав:Тому це вже не справа ПБ, а БС в цілому.

Неправда! Такого количества дерьма, как здесь, больше нет нигде!
Но некоторым же нравится в нём выковыривать что-то полезное... :?
Vorlon
 
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