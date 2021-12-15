malinin007 написав:Убогая приматбанка на ходу сегодня поменяла условия выплаты кешбека 5% за перевод кредитных средств. Коли буде нараховано кешбек? За період із 15.11.2021 до 30.11.2021 кешбек буде виплачено до 21.01.2022. За період із 01.12.2021 до 31.12.2021 кешбек буде виплачено до 21.01.2022.
Да уж, в правилах поменяли а тут есть. Мошенники
Востаннє редагувалось demichh в Сер 15 гру, 2021 20:31, всього редагувалось 2 разів.
💡 Як самостійно переконатися, що Ви успішно зареєструвалися в акції «ПриватБанку»
Щоб перевірити, чи приймаєте Ви участь в акціях «ПриватБанку», необхідно:
1️⃣ Перейти у чат з оператором (кнопка у верхньому правому куті); 2️⃣ Вас привітає бот. Оберіть варіант «Більше швидких операцій» двічі, а потім оберіть «Акції»; 3️⃣ З'явився список переваг від міжнародних платіжних систем. Щоб перевірити участь в акціях «ПриватБанку», натисніть на зелену кнопку «Перевірка участі в акціях ПриватБанку». 4️⃣ Готово! Перед вами список усіх акцій, у яких Ви успішно приймаєте участь.
🤔 Коли це корисно? Перед виконанням умов акції можна самостійно переконатися у тому, що Ви є учасником акції або ж зареєструватися, якщо Ви забули це зробити.
💡Перевірити участь в акціях можна і через «next.privat24.ua». Оберіть у нижньому правому куті кнопку «Чат», далі — «Допомога online» та виконуйте пункти 2-4 алгоритму вище.