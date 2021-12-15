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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9010901190129013
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 22:05

  Вкладчик1234 написав:Тоже принял участие в акции "100грн кешбека за снятие налички на кассе", и я так понимаю, что уже можно готовить письмо в НБУ (что и другим советую. НБУ они боятся)

1.6. Бонус виплачується одноразово за здійснення транзакції, вказаної в пункті 1.1.5 цих Правил, за підсумками Акції, але не пізніше ніж 30.12.2021. Бонус буде зараховано на гривневу картку, з якої здійснено оплату.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 23:36

  velvet написав:
  Вкладчик1234 написав:Тоже принял участие в акции "100грн кешбека за снятие налички на кассе", и я так понимаю, что уже можно готовить письмо в НБУ (что и другим советую. НБУ они боятся)

1.6. Бонус виплачується одноразово за здійснення транзакції, вказаної в пункті 1.1.5 цих Правил, за підсумками Акції, але не пізніше ніж 30.12.2021. Бонус буде зараховано на гривневу картку, з якої здійснено оплату.

Это я в курсе, прочитал. Но, наблюдая за мытарствами форумчан, уже подумываю (превентивно) о подготовке обращения в НБУ
Вкладчик1234
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  #<1 ... 9010901190129013
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