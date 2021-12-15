1.6. Бонус виплачується одноразово за здійснення транзакції, вказаної в пункті 1.1.5 цих Правил, за підсумками Акції, але не пізніше ніж 30.12.2021. Бонус буде зараховано на гривневу картку, з якої здійснено оплату.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 гру, 2021 22:05
1.6. Бонус виплачується одноразово за здійснення транзакції, вказаної в пункті 1.1.5 цих Правил, за підсумками Акції, але не пізніше ніж 30.12.2021. Бонус буде зараховано на гривневу картку, з якої здійснено оплату.
Додано: Сер 15 гру, 2021 23:36
Это я в курсе, прочитал. Но, наблюдая за мытарствами форумчан, уже подумываю (превентивно) о подготовке обращения в НБУ
Додано: Чет 16 гру, 2021 01:08
Re: Приватбанк
Подскажите как пополнить виртуальную долларовую карту, долларами (покупку за гривну не предлагать). Универсальная в долларах просрочена.
Через терминал пополнения получится?
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