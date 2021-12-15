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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 гру, 2021 22:05
Вкладчик1234 написав:
Тоже принял участие в акции "100грн кешбека за снятие налички на кассе", и я так понимаю, что уже можно готовить письмо в НБУ (что и другим советую. НБУ они боятся)
1.6. Бонус виплачується одноразово за здійснення транзакції, вказаної в пункті 1.1.5 цих Правил, за підсумками Акції, але не пізніше ніж 30.12.2021. Бонус буде зараховано на гривневу картку, з якої здійснено оплату.
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velvet
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Додано: Сер 15 гру, 2021 23:36
velvet написав: Вкладчик1234 написав:
Тоже принял участие в акции "100грн кешбека за снятие налички на кассе", и я так понимаю, что уже можно готовить письмо в НБУ (что и другим советую. НБУ они боятся)
1.6. Бонус виплачується одноразово за здійснення транзакції, вказаної в пункті 1.1.5 цих Правил, за підсумками Акції, але не пізніше ніж 30.12.2021. Бонус буде зараховано на гривневу картку, з якої здійснено оплату.
Это я в курсе, прочитал. Но, наблюдая за мытарствами форумчан, уже подумываю (превентивно) о подготовке обращения в НБУ
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 16 гру, 2021 01:08
Подскажите как пополнить виртуальную долларовую карту, долларами (покупку за гривну не предлагать). Универсальная в долларах просрочена.
Через терминал пополнения получится?
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Danik
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Додано: Чет 16 гру, 2021 07:20
Danik написав:
Универсальная в долларах просрочена.
Через терминал пополнения получится?
Через Приват24 перевыпустите просроченную карту на digital и после авторизации в ТСО произведите пополнение валютной карты.
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MASolomko
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Додано: Чет 16 гру, 2021 10:28
Кешбек за переказ грн на карту іншого банку з Уні кредитки не виплатили в строк, звичайно, так ?
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maxprofit
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Додано: Чет 16 гру, 2021 10:58
maxprofit написав:
Кешбек за переказ грн на карту іншого банку з Уні кредитки не виплатили в строк, звичайно, так ?
Ну так вчера ж писали что банк поменял сроки выплаты. Или на одну страницу назад почитать сложно?
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Flamingo
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