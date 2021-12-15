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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9010901190129013
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 22:05

  Вкладчик1234 написав:Тоже принял участие в акции "100грн кешбека за снятие налички на кассе", и я так понимаю, что уже можно готовить письмо в НБУ (что и другим советую. НБУ они боятся)

1.6. Бонус виплачується одноразово за здійснення транзакції, вказаної в пункті 1.1.5 цих Правил, за підсумками Акції, але не пізніше ніж 30.12.2021. Бонус буде зараховано на гривневу картку, з якої здійснено оплату.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 23:36

  velvet написав:
  Вкладчик1234 написав:Тоже принял участие в акции "100грн кешбека за снятие налички на кассе", и я так понимаю, что уже можно готовить письмо в НБУ (что и другим советую. НБУ они боятся)

1.6. Бонус виплачується одноразово за здійснення транзакції, вказаної в пункті 1.1.5 цих Правил, за підсумками Акції, але не пізніше ніж 30.12.2021. Бонус буде зараховано на гривневу картку, з якої здійснено оплату.

Это я в курсе, прочитал. Но, наблюдая за мытарствами форумчан, уже подумываю (превентивно) о подготовке обращения в НБУ
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 01:08

Re: Приватбанк

Подскажите как пополнить виртуальную долларовую карту, долларами (покупку за гривну не предлагать). Универсальная в долларах просрочена.
Через терминал пополнения получится?
Danik
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 07:20

Re: Приватбанк

  Danik написав:Универсальная в долларах просрочена.
Через терминал пополнения получится?
Через Приват24 перевыпустите просроченную карту на digital и после авторизации в ТСО произведите пополнение валютной карты.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 10:28

Re: Приватбанк

Кешбек за переказ грн на карту іншого банку з Уні кредитки не виплатили в строк, звичайно, так ?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 10:58

  maxprofit написав:Кешбек за переказ грн на карту іншого банку з Уні кредитки не виплатили в строк, звичайно, так ?

Ну так вчера ж писали что банк поменял сроки выплаты. Или на одну страницу назад почитать сложно?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 11:17

Re: Приватбанк

Мабуть, прогорнув 2 сторінки одразу... Завжди відмотую назад перед завдвванням питання. А взагалі,Приват - яскравий доказ , що держава є поганий власник, особливо на постсовку.
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 11:32

Re: Приватбанк

  maxprofit написав:Приват - яскравий доказ , що держава є поганий власник, особливо на постсовку.

Як по яких критеріях оцінювати. Зараз приват генерить для держави непогані прибутки, а в кінці своєї приватної кар'єри тягнув гроші.
А то що хтось щось не отримує, як сподівався (в тому числі я), то то, напевно, несуттєво.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 12:26

А почему это Приват24 не позволяет выпустить долларовую digital карту для выплат (бесплатную), а требует выпустить только платную Gold?
smitht
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 12:29

Re: Приватбанк

smitht, на этом счету были закреплены золотые карты или нет?
MASolomko
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