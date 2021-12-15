1.6. Бонус виплачується одноразово за здійснення транзакції, вказаної в пункті 1.1.5 цих Правил, за підсумками Акції, але не пізніше ніж 30.12.2021. Бонус буде зараховано на гривневу картку, з якої здійснено оплату.
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Додано: Сер 15 гру, 2021 22:05
1.6. Бонус виплачується одноразово за здійснення транзакції, вказаної в пункті 1.1.5 цих Правил, за підсумками Акції, але не пізніше ніж 30.12.2021. Бонус буде зараховано на гривневу картку, з якої здійснено оплату.
Додано: Сер 15 гру, 2021 23:36
Это я в курсе, прочитал. Но, наблюдая за мытарствами форумчан, уже подумываю (превентивно) о подготовке обращения в НБУ
Додано: Чет 16 гру, 2021 01:08
Re: Приватбанк
Подскажите как пополнить виртуальную долларовую карту, долларами (покупку за гривну не предлагать). Универсальная в долларах просрочена.
Через терминал пополнения получится?
Додано: Чет 16 гру, 2021 07:20
Re: Приватбанк
Додано: Чет 16 гру, 2021 10:28
Re: Приватбанк
Кешбек за переказ грн на карту іншого банку з Уні кредитки не виплатили в строк, звичайно, так ?
Додано: Чет 16 гру, 2021 10:58
Додано: Чет 16 гру, 2021 11:17
Re: Приватбанк
Мабуть, прогорнув 2 сторінки одразу... Завжди відмотую назад перед завдвванням питання. А взагалі,Приват - яскравий доказ , що держава є поганий власник, особливо на постсовку.
Додано: Чет 16 гру, 2021 11:32
Re: Приватбанк
Як по яких критеріях оцінювати. Зараз приват генерить для держави непогані прибутки, а в кінці своєї приватної кар'єри тягнув гроші.
А то що хтось щось не отримує, як сподівався (в тому числі я), то то, напевно, несуттєво.
Додано: Чет 16 гру, 2021 12:26
А почему это Приват24 не позволяет выпустить долларовую digital карту для выплат (бесплатную), а требует выпустить только платную Gold?
Додано: Чет 16 гру, 2021 12:29
Re: Приватбанк
smitht, на этом счету были закреплены золотые карты или нет?
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