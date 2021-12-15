Вообще сейчас никаких карт нет. Была под депозит, но давно кончилась
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Додано: Чет 16 гру, 2021 13:13
Додано: Чет 16 гру, 2021 13:14
Додано: Чет 16 гру, 2021 13:46
Re: Приватбанк
smitht, закончились карты и счёт открыт или закончились и счёт закрыт?
Если на счету засветилась карта с золотом, то понижение ранга только в отделении банка. Если счёт золота не видел, то возможно и обычную КдВ даст оформить (это не точно).
Додано: Чет 16 гру, 2021 14:14
Насколько я понимаю, есть только депозитный счет и все. Во всяком случае никаких счетов в Приват24 я не вижу. Исходная карта была скорее всего обычная. Вообще давно был открыт депозит, на который и проценты шли тоже. Депозит продлевался каждый год, а теперь чтобы отказаться от продления нужна карта, на которую он упадет.
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