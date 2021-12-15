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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9011901290139014
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 13:13

  MASolomko написав:smitht, на этом счету были закреплены золотые карты или нет?

Вообще сейчас никаких карт нет. Была под депозит, но давно кончилась
smitht
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 13:14

  smitht написав:
  MASolomko написав:smitht, на этом счету были закреплены золотые карты или нет?

Вообще сейчас никаких карт нет. Была под депозит, но давно кончилась

Может вы с тех времен льготный член голд клуба.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 13:46

Re: Приватбанк

smitht, закончились карты и счёт открыт или закончились и счёт закрыт?

Если на счету засветилась карта с золотом, то понижение ранга только в отделении банка. Если счёт золота не видел, то возможно и обычную КдВ даст оформить (это не точно).
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 14:14

  MASolomko написав:smitht, закончились карты и счёт открыт или закончились и счёт закрыт?

Если на счету засветилась карта с золотом, то понижение ранга только в отделении банка. Если счёт золота не видел, то возможно и обычную КдВ даст оформить (это не точно).

Насколько я понимаю, есть только депозитный счет и все. Во всяком случае никаких счетов в Приват24 я не вижу. Исходная карта была скорее всего обычная. Вообще давно был открыт депозит, на который и проценты шли тоже. Депозит продлевался каждый год, а теперь чтобы отказаться от продления нужна карта, на которую он упадет.
smitht
 
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