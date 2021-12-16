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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9011901290139014
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 13:13

  MASolomko написав:smitht, на этом счету были закреплены золотые карты или нет?

Вообще сейчас никаких карт нет. Была под депозит, но давно кончилась
smitht
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 13:14

  smitht написав:
  MASolomko написав:smitht, на этом счету были закреплены золотые карты или нет?

Вообще сейчас никаких карт нет. Была под депозит, но давно кончилась

Может вы с тех времен льготный член голд клуба.
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 13:46

Re: Приватбанк

smitht, закончились карты и счёт открыт или закончились и счёт закрыт?

Если на счету засветилась карта с золотом, то понижение ранга только в отделении банка. Если счёт золота не видел, то возможно и обычную КдВ даст оформить (это не точно).
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 14:14

  MASolomko написав:smitht, закончились карты и счёт открыт или закончились и счёт закрыт?

Если на счету засветилась карта с золотом, то понижение ранга только в отделении банка. Если счёт золота не видел, то возможно и обычную КдВ даст оформить (это не точно).

Насколько я понимаю, есть только депозитный счет и все. Во всяком случае никаких счетов в Приват24 я не вижу. Исходная карта была скорее всего обычная. Вообще давно был открыт депозит, на который и проценты шли тоже. Депозит продлевался каждый год, а теперь чтобы отказаться от продления нужна карта, на которую он упадет.
smitht
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 15:18

Re: Приватбанк

  smitht написав:Насколько я понимаю, есть только депозитный счет и все.
Перейдите в полную (старую) веб-версию Приват24 -> Все услуги и затем сервис справок. Там можно найти много интересной информации, в том числе и открытые/закрытые счета. ;)

Также уточните в поддержке. Возможно Вам смогут отменить пролонгацию и выдать депозит в кассе.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 16:41

Кешбек 5% за перекази з кредитних коштів по Україні

  Flamingo написав:банк поменял сроки выплаты

Коллеги! Решился кто дважды в реку войти без выплаты первой порции? Уж очень меня смущает обсуждаемое здесь ранее
Переможців Акції визначає Організатор на основі Бази Акції серед Учасників
. Для себя решил - с государством в азартные игры не играю - коль до 30.12.21 за ноябрьскую транзакцию не выплатят, в декабре 6 толкать налево не стану...да и кешбек, за минусом комиссии в общем-то ни о чём
kulikrom
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 21:21

  kulikrom написав:Коллеги! Решился кто дважды в реку войти без выплаты первой порции?

Я рискнул, но что это меняет?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 21:30

  Vorlon написав:
  Прораб написав:Тому це вже не справа ПБ, а БС в цілому.

Неправда! Такого количества дерьма, как здесь, больше нет нигде!
Но некоторым же нравится в нём выковыривать что-то полезное... :?

Ну можна ще зважити кількість того лайна, якщо вас це втішить.
І якщо в таких банках як А-банк, Мега та інші його виявиться трохи менше або в половину менше, але випадків таких є достатньо - а значить вони не поодинокі і не випадкові, про що я й веду мову.
І це не про кохання. Ставлення банків до клієнтів змінилося вже багато років, цього не можна не помітити. З погляду доцільності не варто працювати вже з багатьма банками, але з погляду взяти по максимуму з устриці - працюємо з тим, що є в регіонах, поки що, всіма методами, що є в наявності у клієнта.
Прораб
 
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