Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:32

Кащей написав: Коллеги, поясните, плиз, по акции "Кешбек 5% за перекази з кредитних коштів по Україні". Не думал ей пользоваться, но так получается, что сейчас она мне как раз в тему.

1. Метод p2p значение имеет? Тянуть сторонним сервисом, толкать приватовским манисендом/приложением?

2. Берется ли стандартная комиссия 4% за перевод кредитных денег?

3. Условие "не отправлять не свои карты" означает, что нельзя переводить на карты, привязанные в П24/некст?

Спасибо. Коллеги, поясните, плиз, по акции "Кешбек 5% за перекази з кредитних коштів по Україні". Не думал ей пользоваться, но так получается, что сейчас она мне как раз в тему.1. Метод p2p значение имеет? Тянуть сторонним сервисом, толкать приватовским манисендом/приложением?2. Берется ли стандартная комиссия 4% за перевод кредитных денег?3. Условие "не отправлять не свои карты" означает, что нельзя переводить на карты, привязанные в П24/некст?Спасибо.

1. Собственно для участия в акции - не имеет. Но толкать чуточку дешевле2. Берется. Но вроде для чужих тянучек это 4%, а для своей толкалки 3,5% (или около того - сильно не вникал)3. Скорее всего на другие свои открытые в п24. Но от греха лучше не рисковать и, думаю, лучше переводить на не привязанные и лучше вообще не на приватовские.Только помните что есть 2 альтернативных мнения по выплате кэшбека по акции:1. Кэшбек дадут всем.2. Кэшбек дадут лишь "победителям" (кто это пока не понятно).ноЕсть еще третья - "по традиции" кэшбек не дадут никому и его придется выгрызать через НБУ - потому как #зеленелайно тот еще напёрсточник