Вообще сейчас никаких карт нет. Была под депозит, но давно кончилась
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 гру, 2021 13:13
Додано: Чет 16 гру, 2021 13:14
Додано: Чет 16 гру, 2021 13:46
Re: Приватбанк
smitht, закончились карты и счёт открыт или закончились и счёт закрыт?
Если на счету засветилась карта с золотом, то понижение ранга только в отделении банка. Если счёт золота не видел, то возможно и обычную КдВ даст оформить (это не точно).
Додано: Чет 16 гру, 2021 14:14
Насколько я понимаю, есть только депозитный счет и все. Во всяком случае никаких счетов в Приват24 я не вижу. Исходная карта была скорее всего обычная. Вообще давно был открыт депозит, на который и проценты шли тоже. Депозит продлевался каждый год, а теперь чтобы отказаться от продления нужна карта, на которую он упадет.
Додано: Чет 16 гру, 2021 15:18
Re: Приватбанк
Перейдите в полную (старую) веб-версию Приват24 -> Все услуги и затем сервис справок. Там можно найти много интересной информации, в том числе и открытые/закрытые счета.
Также уточните в поддержке. Возможно Вам смогут отменить пролонгацию и выдать депозит в кассе.
Додано: Чет 16 гру, 2021 16:41
Кешбек 5% за перекази з кредитних коштів по Україні
Коллеги! Решился кто дважды в реку войти без выплаты первой порции? Уж очень меня смущает обсуждаемое здесь ранее
. Для себя решил - с государством в азартные игры не играю - коль до 30.12.21 за ноябрьскую транзакцию не выплатят, в декабре 6 толкать налево не стану...да и кешбек, за минусом комиссии в общем-то ни о чём
Додано: Чет 16 гру, 2021 21:21
Додано: Чет 16 гру, 2021 21:30
Ну можна ще зважити кількість того лайна, якщо вас це втішить.
І якщо в таких банках як А-банк, Мега та інші його виявиться трохи менше або в половину менше, але випадків таких є достатньо - а значить вони не поодинокі і не випадкові, про що я й веду мову.
І це не про кохання. Ставлення банків до клієнтів змінилося вже багато років, цього не можна не помітити. З погляду доцільності не варто працювати вже з багатьма банками, але з погляду взяти по максимуму з устриці - працюємо з тим, що є в регіонах, поки що, всіма методами, що є в наявності у клієнта.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:18
Re: Приватбанк
Коллеги, поясните, плиз, по акции "Кешбек 5% за перекази з кредитних коштів по Україні". Не думал ей пользоваться, но так получается, что сейчас она мне как раз в тему.
1. Метод p2p значение имеет? Тянуть сторонним сервисом, толкать приватовским манисендом/приложением?
2. Берется ли стандартная комиссия 4% за перевод кредитных денег?
3. Условие "не отправлять не свои карты" означает, что нельзя переводить на карты, привязанные в П24/некст?
Спасибо.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:32
1. Собственно для участия в акции - не имеет. Но толкать чуточку дешевле
2. Берется. Но вроде для чужих тянучек это 4%, а для своей толкалки 3,5% (или около того - сильно не вникал)
3. Скорее всего на другие свои открытые в п24. Но от греха лучше не рисковать и, думаю, лучше переводить на не привязанные и лучше вообще не на приватовские.
Только помните что есть 2 альтернативных мнения по выплате кэшбека по акции:
1. Кэшбек дадут всем.
2. Кэшбек дадут лишь "победителям" (кто это пока не понятно).
но
Есть еще третья - "по традиции" кэшбек не дадут никому и его придется выгрызать через НБУ - потому как #зеленелайно тот еще напёрсточник
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