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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9012901390149015
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:37

Re: Приватбанк

Кащей,
1) в условиях написано, что кешбек за перевод на карту другого украинского банка. Отсюда надо только толкать;
2) сначала списывается комиссия за услугу перевода и к ней приплюсовывается комиссия за кредитные.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:46

Re: Приватбанк

  MASolomko написав:сначала списывается комиссия за услугу перевода и к ней приплюсовывается комиссия за кредитные.


І скільки це в цифрах?
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:54

Re: Приватбанк

  MASolomko написав:1) в условиях написано, что кешбек за перевод на карту другого украинского банка. Отсюда надо только толкать;

Я дико извиняюсь, не на что не претендую и только выражаю свое ИМХО - но хочу заметить, что в некоторых кругах бытует мнение, что р2р - это по своей экономической сути и есть "переказ на карту". При этом к примеру при использовании тянучки Моно - это будет "переказ на картку монобанка", при использовании тянучки Альфы - "переказ на картку Альфабанку" и т.д. На одном телеграмм канале даже в прошлом месяце расписывались разные виды переводов р2р - (толкалок и тянучек) с описанием преимуществ того или иного способа.
Ни на что не претендую - просто констатация факта.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:57

  V2 написав:
  MASolomko написав:сначала списывается комиссия за услугу перевода и к ней приплюсовывается комиссия за кредитные.


І скільки це в цифрах?

Если на 6000 (т.е. сумма на которую теоретически можно получить максимальный кишмыш в месяц - 300 грн. грязными) - то общий комис #зеленелайно = 210,9 грн.
Flamingo
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