Кащей,
1) в условиях написано, что кешбек за перевод на карту другого украинского банка. Отсюда надо только толкать;
2) сначала списывается комиссия за услугу перевода и к ней приплюсовывается комиссия за кредитные.
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:37
Re: Приватбанк
Кащей,
1) в условиях написано, что кешбек за перевод на карту другого украинского банка. Отсюда надо только толкать;
2) сначала списывается комиссия за услугу перевода и к ней приплюсовывается комиссия за кредитные.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:46
Re: Приватбанк
Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:54
Re: Приватбанк
Я дико извиняюсь, не на что не претендую и только выражаю свое ИМХО - но хочу заметить, что в некоторых кругах бытует мнение, что р2р - это по своей экономической сути и есть "переказ на карту". При этом к примеру при использовании тянучки Моно - это будет "переказ на картку монобанка", при использовании тянучки Альфы - "переказ на картку Альфабанку" и т.д. На одном телеграмм канале даже в прошлом месяце расписывались разные виды переводов р2р - (толкалок и тянучек) с описанием преимуществ того или иного способа.
Ни на что не претендую - просто констатация факта.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:57
Если на 6000 (т.е. сумма на которую теоретически можно получить максимальный кишмыш в месяц - 300 грн. грязными) - то общий комис #зеленелайно = 210,9 грн.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 11:17
Re: Приватбанк
Flamingo, я тоже ни на что не претендую. Условия акции как только не читал. От операции "забрать" деньгу с карты ПриватБанка отказался по той причине, что есть разные службы, про которые банк не знает и особенно куда переводятся средства (что не даёт проверить условие "перевод на карту украинского банка", в добавок некоторые банков проводят не р2р, а с2а).
Додано: П'ят 17 гру, 2021 11:19
Re: Приватбанк
а почему 300 грязными? в правилах Акции этого не указано. по опыту предыдущих акций привата он как раз платит заявленную сумму чистыми.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 11:21
Re: Приватбанк
Додано: П'ят 17 гру, 2021 11:24
Зважаючи на ймовірність потенційного кидка (#зеленелайно ж по-нормальному не може), базовий сценарій: 6000 * % заробітку на іншій картці за 2 міс. - 210,90 грн.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 11:26
Re: Приватбанк
сколько это в процентах получается? Если толкать из П24, то 3,5+0,5 = 4%? А если тянуть, например, Моней, то 4,0+0,5=4,5%? Мы тут за полпроцента пятаки толчем, получается?
Додано: П'ят 17 гру, 2021 11:42
Re: Приватбанк
Кащей, 6к грн толкаете на карту другого банка, то 30 грн комиссия за перевод и 180,90 грн комиссия за использование кредитных средств. Итого 210,90 грн — потери.
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