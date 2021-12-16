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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9013901490159016
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 11:46

  V2 написав:
  Flamingo написав:На одном телеграмм канале даже в прошлом месяце расписывались разные виды переводов р2р - (толкалок и тянучек) с описанием преимуществ того или иного способа.


Думаю, було б корисно для багатьох, якби поділились цією інформацією або скріном ;)

Да без проблем. Наслаждайтесь:
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Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:05

Re: Приватбанк

Спасибо всем за ответы, все прояснилось. Закинул сети - будем ждать. Но все-таки насчет "грязных" я бы с бОльшим оптимизмом смотрел. До сих пор приват начислял ровно обещанные сотки и трехсотки, налоги сам с них платил.
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:30

  Flamingo написав:
  V2 написав:
  Flamingo написав:На одном телеграмм канале даже в прошлом месяце расписывались разные виды переводов р2р - (толкалок и тянучек) с описанием преимуществ того или иного способа.


Думаю, було б корисно для багатьох, якби поділились цією інформацією або скріном ;)

Да без проблем. Наслаждайтесь:
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по условиям это должен быть p2p перевод на сайте привата или перевод на другую карту (не свою) в меню платежей п24 тоже сюда входит ?
Kalgan
 
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  #<1 ... 9013901490159016
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