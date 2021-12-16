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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 гру, 2021 11:46
Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:05
Re: Приватбанк
Спасибо всем за ответы, все прояснилось. Закинул сети - будем ждать. Но все-таки насчет "грязных" я бы с бОльшим оптимизмом смотрел. До сих пор приват начислял ровно обещанные сотки и трехсотки, налоги сам с них платил.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:30
по условиям это должен быть p2p перевод на сайте привата или перевод на другую карту (не свою) в меню платежей п24 тоже сюда входит ?
Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:50
и до какого числа нужно гасить? или у кждаго пользователя своя дата гашения, например в пумбе все до 30 числа, а в привате по универсальной ?
Додано: П'ят 17 гру, 2021 14:03
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