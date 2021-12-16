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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9013901490159016
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 11:46

  V2 написав:
  Flamingo написав:На одном телеграмм канале даже в прошлом месяце расписывались разные виды переводов р2р - (толкалок и тянучек) с описанием преимуществ того или иного способа.


Думаю, було б корисно для багатьох, якби поділились цією інформацією або скріном ;)

Да без проблем. Наслаждайтесь:
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Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:05

Re: Приватбанк

Спасибо всем за ответы, все прояснилось. Закинул сети - будем ждать. Но все-таки насчет "грязных" я бы с бОльшим оптимизмом смотрел. До сих пор приват начислял ровно обещанные сотки и трехсотки, налоги сам с них платил.
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:30

  Flamingo написав:
  V2 написав:
  Flamingo написав:На одном телеграмм канале даже в прошлом месяце расписывались разные виды переводов р2р - (толкалок и тянучек) с описанием преимуществ того или иного способа.


Думаю, було б корисно для багатьох, якби поділились цією інформацією або скріном ;)

Да без проблем. Наслаждайтесь:
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по условиям это должен быть p2p перевод на сайте привата или перевод на другую карту (не свою) в меню платежей п24 тоже сюда входит ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:50

  Flamingo написав:
  V2 написав:
  Flamingo написав:На одном телеграмм канале даже в прошлом месяце расписывались разные виды переводов р2р - (толкалок и тянучек) с описанием преимуществ того или иного способа.


Думаю, було б корисно для багатьох, якби поділились цією інформацією або скріном ;)

Да без проблем. Наслаждайтесь:
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и до какого числа нужно гасить? или у кждаго пользователя своя дата гашения, например в пумбе все до 30 числа, а в привате по универсальной ?
Raymond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 14:03

  Raymond написав:и до какого числа нужно гасить? или у кждаго пользователя своя дата гашения, например в пумбе все до 30 числа, а в привате по универсальной ?

В привате ж вроде всегда было не позже 23:55 25-го, не?
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 15:11

  Flamingo написав:
  Raymond написав:и до какого числа нужно гасить? или у кждаго пользователя своя дата гашения, например в пумбе все до 30 числа, а в привате по универсальной ?

В привате ж вроде всегда было не позже 23:55 25-го, не?



я этого точно не помню, но только что проверил, да до 25го.
тоесть снять эти 6000 грн лучше снять после 25го чтобы был льготный период 55 дней?
а пополнять "универсальную" через терминалы привата без комиссий?
Raymond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 15:31

  Raymond написав:
  Flamingo написав:
  Raymond написав:и до какого числа нужно гасить? или у кждаго пользователя своя дата гашения, например в пумбе все до 30 числа, а в привате по универсальной ?

В привате ж вроде всегда было не позже 23:55 25-го, не?



я этого точно не помню, но только что проверил, да до 25го.
тоесть снять эти 6000 грн лучше снять после 25го чтобы был льготный период 55 дней?
а пополнять "универсальную" через терминалы привата без комиссий?

Нет, насколько помню в Привате только операции по карте в последний и предпоследний дни месяца можно гасить через 55 дней. Для этого операции лучше осуществлять в банкомате другого банка.
Комиссию за пополнение универсальной в терминалах берут, если пополняете по номеру карты, без авторизации.
Востаннє редагувалось velvet в П'ят 17 гру, 2021 15:36, всього редагувалось 2 разів.
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 15:31

Re: Приватбанк

Raymond написав:
  Flamingo написав:
  Raymond написав:и до какого числа нужно гасить? или у кждаго пользователя своя дата гашения, например в пумбе все до 30 числа, а в привате по универсальной ?

В привате ж вроде всегда было не позже 23:55 25-го, не?



я этого точно не помню, но только что проверил, да до 25го.
тоесть снять эти 6000 грн лучше снять после 25го чтобы был льготный период 55 дней?
а пополнять "универсальную" через терминалы привата без комиссий?
1. Неважливо так як всеодно повертати до 25 наступного місяця.
2. Без комісії.
Zochan
 
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