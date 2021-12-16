|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 гру, 2021 11:46
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 7545
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 2106 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:05
Спасибо всем за ответы, все прояснилось. Закинул сети - будем ждать. Но все-таки насчет "грязных" я бы с бОльшим оптимизмом смотрел. До сих пор приват начислял ровно обещанные сотки и трехсотки, налоги сам с них платил.
-
Кащей
-
-
- Повідомлень: 1311
- З нами з: 30.08.09
- Подякував: 172 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:30
по условиям это должен быть p2p перевод на сайте привата или перевод на другую карту (не свою) в меню платежей п24 тоже сюда входит ?
-
Kalgan
-
-
- Повідомлень: 860
- З нами з: 02.01.19
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 90 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:50
и до какого числа нужно гасить? или у кждаго пользователя своя дата гашения, например в пумбе все до 30 числа, а в привате по универсальной ?
-
Raymond
-
-
- Повідомлень: 1069
- З нами з: 16.12.08
- Подякував: 201 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 гру, 2021 14:03
Raymond написав:
и до какого числа нужно гасить? или у кждаго пользователя своя дата гашения, например в пумбе все до 30 числа, а в привате по универсальной ?
В привате ж вроде всегда было не позже 23:55 25-го, не?
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 7545
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 2106 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
Додано: П'ят 17 гру, 2021 15:11
Flamingo написав: Raymond написав:
и до какого числа нужно гасить? или у кждаго пользователя своя дата гашения, например в пумбе все до 30 числа, а в привате по универсальной ?
В привате ж вроде всегда было не позже 23:55 25-го, не?
я этого точно не помню, но только что проверил, да до 25го.
тоесть снять эти 6000 грн лучше снять после 25го чтобы был льготный период 55 дней?
а пополнять "универсальную" через терминалы привата без комиссий?
-
Raymond
-
-
- Повідомлень: 1069
- З нами з: 16.12.08
- Подякував: 201 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 гру, 2021 15:31
Raymond написав: Flamingo написав: Raymond написав:
и до какого числа нужно гасить? или у кждаго пользователя своя дата гашения, например в пумбе все до 30 числа, а в привате по универсальной ?
В привате ж вроде всегда было не позже 23:55 25-го, не?
я этого точно не помню, но только что проверил, да до 25го.
тоесть снять эти 6000 грн лучше снять после 25го чтобы был льготный период 55 дней?
а пополнять "универсальную" через терминалы привата без комиссий?
Нет, насколько помню в Привате только операции по карте в последний и предпоследний дни месяца можно гасить через 55 дней. Для этого операции лучше осуществлять в банкомате другого банка.
Комиссию за пополнение универсальной в терминалах берут, если пополняете по номеру карты, без авторизации.
Востаннє редагувалось velvet
в П'ят 17 гру, 2021 15:36, всього редагувалось 2 разів.
-
velvet
-
-
- Повідомлень: 4123
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 637 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 гру, 2021 15:31
Raymond написав: Flamingo написав: Raymond написав:
и до какого числа нужно гасить? или у кждаго пользователя своя дата гашения, например в пумбе все до 30 числа, а в привате по универсальной ?
В привате ж вроде всегда было не позже 23:55 25-го, не?
я этого точно не помню, но только что проверил, да до 25го.
тоесть снять эти 6000 грн лучше снять после 25го чтобы был льготный период 55 дней?
а пополнять "универсальную" через терминалы привата без комиссий?
1. Неважливо так як всеодно повертати до 25 наступного місяця.
2. Без комісії.
-
Zochan
-
-
- Повідомлень: 423
- З нами з: 22.10.14
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 гру, 2021 17:38
Zochan написав:
я этого точно не помню, но только что проверил, да до 25го.
тоесть снять эти 6000 грн лучше снять после 25го чтобы был льготный период 55 дней?
а пополнять "универсальную" через терминалы привата без комиссий?
1. Неважливо так як всеодно повертати до 25 наступного місяця.
2. Без комісії.
Честно говоря мороки много ради каких-то 30грн.
Лучше уже открыть кредитку от Райфайзен «2 КЕШБЕКИ» и 1% за пополнение(максим. 500грн) и 10%кеш бек за оплаты в последние 3 дня старого года(тоже 500грн), итого за этот месяц набежит 1000грн и потом за пополнение каждый мес можно до 500 грн получать
-
Raymond
-
-
- Повідомлень: 1069
- З нами з: 16.12.08
- Подякував: 201 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:31
Zochan написав: Raymond написав: Flamingo написав:
В привате ж вроде всегда было не позже 23:55 25-го, не?
я этого точно не помню, но только что проверил, да до 25го.
тоесть снять эти 6000 грн лучше снять после 25го чтобы был льготный период 55 дней?
а пополнять "универсальную" через терминалы привата без комиссий?
1. Неважливо так як всеодно повертати до 25 наступного місяця.
2. Без комісії.
По платині 30 діб грейс.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 4747
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 741 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|