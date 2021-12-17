Наскільки легко Аваль дає цю картку?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 гру, 2021 20:08
Re: Приватбанк
Додано: П'ят 17 гру, 2021 21:15
Re: Приватбанк
Додано: П'ят 17 гру, 2021 21:18
Додано: П'ят 17 гру, 2021 21:38
Платинові кредитки навіть не включили в акцію.
Ну боротись в цій акції як це часто буває з приватом стимули малуваті - на любителя. Умови навіть не вивчав.
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