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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 гру, 2021 20:08
Raymond написав:
Лучше уже открыть кредитку от Райфайзен «2 КЕШБЕКИ»
Наскільки легко Аваль дає цю картку?
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V2
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 21:15
Ой+ написав:
По платині 30 діб грейс.
С тем же успехом можно написать что у КДВ грейс 0 дней
. К чему это уточнение? Речь велась о конкретной акции где участвуют уни и уни-голд - соответственно и вопросы задавались применительно к этим картам, а никак ни к платинам или КДВ.
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Flamingo
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 21:18
V2 написав: Raymond написав:
Лучше уже открыть кредитку от Райфайзен «2 КЕШБЕКИ»
Наскільки легко Аваль дає цю картку?
Если вы многолетний клиент банка получающий через Аваль зарплату - то легко. В остальных случаях - не очень
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Flamingo
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 21:38
Flamingo написав: Ой+ написав:
По платині 30 діб грейс.
С тем же успехом можно написать что у КДВ грейс 0 дней
. К чему это уточнение? Речь велась о конкретной акции где участвуют уни и уни-голд - соответственно и вопросы задавались применительно к этим картам, а никак ни к платинам или КДВ.
Платинові кредитки навіть не включили в акцію.
Ну боротись в цій акції як це часто буває з приватом стимули малуваті - на любителя. Умови навіть не вивчав.
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Ой+
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Додано: Суб 18 гру, 2021 11:36
Flamingo написав: Ой+ написав:
По платині 30 діб грейс.
С тем же успехом можно написать что у КДВ грейс 0 дней
. К чему это уточнение? Речь велась о конкретной акции где участвуют уни и уни-голд - соответственно и вопросы задавались применительно к этим картам, а никак ни к платинам или КДВ.
Да и к тому же по платине грейс до 55 дней
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ingtrans
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Додано: Суб 18 гру, 2021 13:14
Доброго усім дня!
Прилетів пуш о 12.45 "Даруємо усім новорічний 5% КБ за оплату карткою Універсальна на категорії "АЗС", "Продукти", "Одяг".
Умов не можу знайти на сайті. Це за свої чи кредитні ?
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stas_rst
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