Наскільки легко Аваль дає цю картку?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 гру, 2021 20:08
Re: Приватбанк
Додано: П'ят 17 гру, 2021 21:15
Re: Приватбанк
Додано: П'ят 17 гру, 2021 21:18
Додано: П'ят 17 гру, 2021 21:38
Платинові кредитки навіть не включили в акцію.
Ну боротись в цій акції як це часто буває з приватом стимули малуваті - на любителя. Умови навіть не вивчав.
Додано: Суб 18 гру, 2021 11:36
Да и к тому же по платине грейс до 55 дней
Додано: Суб 18 гру, 2021 13:14
Доброго усім дня!
Прилетів пуш о 12.45 "Даруємо усім новорічний 5% КБ за оплату карткою Універсальна на категорії "АЗС", "Продукти", "Одяг".
Умов не можу знайти на сайті. Це за свої чи кредитні ?
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