С тем же успехом можно написать что у КДВ грейс 0 дней . К чему это уточнение? Речь велась о конкретной акции где участвуют уни и уни-голд - соответственно и вопросы задавались применительно к этим картам, а никак ни к платинам или КДВ.
С тем же успехом можно написать что у КДВ грейс 0 дней . К чему это уточнение? Речь велась о конкретной акции где участвуют уни и уни-голд - соответственно и вопросы задавались применительно к этим картам, а никак ни к платинам или КДВ.
Платинові кредитки навіть не включили в акцію. Ну боротись в цій акції як це часто буває з приватом стимули малуваті - на любителя. Умови навіть не вивчав.
С тем же успехом можно написать что у КДВ грейс 0 дней . К чему это уточнение? Речь велась о конкретной акции где участвуют уни и уни-голд - соответственно и вопросы задавались применительно к этим картам, а никак ни к платинам или КДВ.
stas_rst кликните в пуше на кнопу "Детальнее". У меня там в частности такое: Думаю поскольку написано просто платить "УНИ" то нет разницы за какие. У меня к примеру уни без лимита и кредитных там не может быть в принципе. Но надо помнить что кэшбек в #зеленелайно это всегда рулетка
Flamingo Дякую. Я раніше активував цей атракціон небаченої щедрості і після того уже навіть пропали умови по категоріях. Просто написано "КБ підключено, вигідних купівель". Розділу КБ ні у старому, ні у новому додатку нема, на сайті нема, гугл теж мовчить. Це не рулетка, це квест без останнього левела, по ходу.