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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9015901690179018>
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 20:08

Re: Приватбанк

  Raymond написав:Лучше уже открыть кредитку от Райфайзен «2 КЕШБЕКИ»


Наскільки легко Аваль дає цю картку?
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 21:15

Re: Приватбанк

  Ой+ написав:По платині 30 діб грейс.
С тем же успехом можно написать что у КДВ грейс 0 дней ;). К чему это уточнение? Речь велась о конкретной акции где участвуют уни и уни-голд - соответственно и вопросы задавались применительно к этим картам, а никак ни к платинам или КДВ.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 21:18

  V2 написав:
  Raymond написав:Лучше уже открыть кредитку от Райфайзен «2 КЕШБЕКИ»


Наскільки легко Аваль дає цю картку?

Если вы многолетний клиент банка получающий через Аваль зарплату - то легко. В остальных случаях - не очень
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 21:38

  Flamingo написав:
  Ой+ написав:По платині 30 діб грейс.
С тем же успехом можно написать что у КДВ грейс 0 дней ;). К чему это уточнение? Речь велась о конкретной акции где участвуют уни и уни-голд - соответственно и вопросы задавались применительно к этим картам, а никак ни к платинам или КДВ.

Платинові кредитки навіть не включили в акцію. :shock:
Ну боротись в цій акції як це часто буває з приватом стимули малуваті - на любителя. Умови навіть не вивчав.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 11:36

  Flamingo написав:
  Ой+ написав:По платині 30 діб грейс.
С тем же успехом можно написать что у КДВ грейс 0 дней ;). К чему это уточнение? Речь велась о конкретной акции где участвуют уни и уни-голд - соответственно и вопросы задавались применительно к этим картам, а никак ни к платинам или КДВ.

Да и к тому же по платине грейс до 55 дней :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 13:14

Доброго усім дня!
Прилетів пуш о 12.45 "Даруємо усім новорічний 5% КБ за оплату карткою Універсальна на категорії "АЗС", "Продукти", "Одяг".
Умов не можу знайти на сайті. Це за свої чи кредитні ?
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 13:29

stas_rst кликните в пуше на кнопу "Детальнее". У меня там в частности такое:
Зображення
Думаю поскольку написано просто платить "УНИ" то нет разницы за какие. У меня к примеру уни без лимита и кредитных там не может быть в принципе.
Но надо помнить что кэшбек в #зеленелайно это всегда рулетка :evil:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 13:36

Flamingo Дякую. Я раніше активував цей атракціон небаченої щедрості і після того уже навіть пропали умови по категоріях. Просто написано "КБ підключено, вигідних купівель".
Розділу КБ ні у старому, ні у новому додатку нема, на сайті нема, гугл теж мовчить.
Це не рулетка, це квест :) без останнього левела, по ходу.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 13:47

stas_rst
Тепер головне, щоб після закінчення акції #зеленелайно не сказало, що повідомлення про Вашу участь в акції було надіслано помилково!
V2
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 13:47

  V2 написав:
  Raymond написав:Лучше уже открыть кредитку от Райфайзен «2 КЕШБЕКИ»


Наскільки легко Аваль дає цю картку?

Спробуйте, заповніть дані, а вдруг видасть
https://raiffeisen.ua/promo/double-cash-back?show=1
Raymond
 
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