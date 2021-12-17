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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9015901690179018
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 13:51

  V2 написав:stas_rst
Тепер головне, щоб після закінчення акції #зеленелайно не сказало, що повідомлення про Вашу участь в акції було надіслано помилково!

почекаю на практиків :) я Приват тільки для оплати на ОЛХ використовую :) дюже рідко.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 14:02

  Raymond написав:
  V2 написав:
  Raymond написав:Лучше уже открыть кредитку от Райфайзен «2 КЕШБЕКИ»


Наскільки легко Аваль дає цю картку?

Спробуйте, заповніть дані, а вдруг видасть
https://raiffeisen.ua/promo/double-cash-back?show=1

Пробовал. Мне даже в вайбер именное приглашение от Вали приходило на оформление сего чуда. Сам с Валей дел никогда не имел - только в апреле с.г. открыл АТБ-карту. По итогу моей заявки - сразу нарисовали болт на 16 :evil:
Думаю таки сие чудо не рассчитано на широкие массы
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 14:09

Неожиданно!!!

Собственно сабж. Вчера супруге прилетел пуш - дескать зачислено 241,5. Ну да - каюсь - грешен :oops: - решил я сыграть с #зеленелайно в рулетку по 5% кэшбека за перевод кредитных :twisted: . И мысленно матюГался когда срок выплаты по первой части (за ноябрь) перенесли на вторую половину декабря. И морально готовился писать в январе 2022 в НБУ. А оно такой вот пуш. Но в самом пуше одна билиберда и не понятно за что. А самое смешное что после открытия пуш испарился бесследно и никак не повлиял на остаток по карте. WTF. А вот щас для stas_rst - лазил по сообщениям - а остаток по карте таки увеличился на 241,5 и в выписке есть та самая сумма с назначением: "Поздравляем вам зачислен кэшбек по акции за пополнение карточного счета". Но моя супруга участвовала только в акции 5% кэшбека за перечисление кредитных. В общем не знаю почему но думаю #зеленелайно по акции 5% кэшбека за перевод кредитных таки выплатило деньгу. И не в январе а получается 17-18 декабря. И таки 300 грн. грязными (а не чистыми) как тут кто-то полагал.
В общем кто участвовал - проверяйте свои карты - может и вам счастия привалили :)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 14:15

  Flamingo написав:Пробовал. Мне даже в вайбер именное приглашение от Вали приходило на оформление сего чуда. Сам с Валей дел никогда не имел - только в апреле с.г. открыл АТБ-карту. По итогу моей заявки - сразу нарисовали болт на 16 :evil:
Думаю таки сие чудо не рассчитано на широкие массы

Тоже попробовал. Перезвонили и сказали, что ФОПам эту карту не даём. Но, говорю, я же её на физлици хочу оформить, не на ФОП. Нет, не положено. Можем оформить какую-то там обычную кредитную карту с льголным периодом до 60 дней. На этом и попрощались.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 14:17

Re: Приватбанк

Flamingo, или не всем зачислили, или я в пролёте :|
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 14:23

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:для stas_rst - лазил по сообщениям - а остаток по карте таки увеличился на 241,5

для хорошої людини я можу ще по шести-семи банках запитань назадавати :)
може там теж "невраховані активи" :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 14:33

  stas_rst написав:
  Flamingo написав:для stas_rst - лазил по сообщениям - а остаток по карте таки увеличился на 241,5

для хорошої людини я можу ще по шести-семи банках запитань назадавати :)
може там теж "невраховані активи" :)

Ну мне надо бы помощь с refund'ами по AirMalta и польскими PKP-intercity (пшеки деньги блочат, а платеж не проводят ;( - потом появляется сообщение что ждите в течении нескольких рабочих дней будет возврат - на 350 злотых уже наблочили - типа у меня есть лишние деньги чтобы пшеки ними пользовались). У Вас случайно нет ничего по этим организациям? :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 14:36

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:У Вас случайно нет ничего по этим организациям?

є ... , але тільки висновок з Вашого опису ... мудаки вони.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 14:57

  Flamingo написав:
  Raymond написав:
Наскільки легко Аваль дає цю картку?

Спробуйте, заповніть дані, а вдруг видасть
https://raiffeisen.ua/promo/double-cash-back?show=1
Пробовал. Мне даже в вайбер именное приглашение от Вали приходило на оформление сего чуда. Сам с Валей дел никогда не имел - только в апреле с.г. открыл АТБ-карту. По итогу моей заявки - сразу нарисовали болт на 16 :evil:
Думаю таки сие чудо не рассчитано на широкие массы


На 16 тоже хорошо!
И чтобы получить 2 кеш беки у Вали до 1000грн, мне кажеться это гораздо лучше чем играться с кредитными 6К от Прихвата и получить всего лишь 50грн.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 15:04

цікаво, чи хтось уже спробував акцію "КБ 5% по Універсальній" ? Чи в пуші приходить сума КБ і куди він, КБ, взагалі нараховується ? чи віртуальний, як у Сіби.
Хоч бери і свою поповнюй на 1 гривню для тесту :(
stas_rst
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  #<1 ... 9015901690179018
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