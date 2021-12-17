почекаю на практиків я Приват тільки для оплати на ОЛХ використовую дюже рідко.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 гру, 2021 13:51
Додано: Суб 18 гру, 2021 14:02
Пробовал. Мне даже в вайбер именное приглашение от Вали приходило на оформление сего чуда. Сам с Валей дел никогда не имел - только в апреле с.г. открыл АТБ-карту. По итогу моей заявки - сразу нарисовали болт на 16
Думаю таки сие чудо не рассчитано на широкие массы
Додано: Суб 18 гру, 2021 14:09
Неожиданно!!!
Собственно сабж. Вчера супруге прилетел пуш - дескать зачислено 241,5. Ну да - каюсь - грешен - решил я сыграть с #зеленелайно в рулетку по 5% кэшбека за перевод кредитных . И мысленно матюГался когда срок выплаты по первой части (за ноябрь) перенесли на вторую половину декабря. И морально готовился писать в январе 2022 в НБУ. А оно такой вот пуш. Но в самом пуше одна билиберда и не понятно за что. А самое смешное что после открытия пуш испарился бесследно и никак не повлиял на остаток по карте. WTF. А вот щас для stas_rst - лазил по сообщениям - а остаток по карте таки увеличился на 241,5 и в выписке есть та самая сумма с назначением: "Поздравляем вам зачислен кэшбек по акции за пополнение карточного счета". Но моя супруга участвовала только в акции 5% кэшбека за перечисление кредитных. В общем не знаю почему но думаю #зеленелайно по акции 5% кэшбека за перевод кредитных таки выплатило деньгу. И не в январе а получается 17-18 декабря. И таки 300 грн. грязными (а не чистыми) как тут кто-то полагал.
В общем кто участвовал - проверяйте свои карты - может и вам счастия привалили
Додано: Суб 18 гру, 2021 14:15
Тоже попробовал. Перезвонили и сказали, что ФОПам эту карту не даём. Но, говорю, я же её на физлици хочу оформить, не на ФОП. Нет, не положено. Можем оформить какую-то там обычную кредитную карту с льголным периодом до 60 дней. На этом и попрощались.
Додано: Суб 18 гру, 2021 14:17
Re: Приватбанк
Flamingo, или не всем зачислили, или я в пролёте
Додано: Суб 18 гру, 2021 14:23
Re: Приватбанк
Додано: Суб 18 гру, 2021 14:33
Ну мне надо бы помощь с refund'ами по AirMalta и польскими PKP-intercity (пшеки деньги блочат, а платеж не проводят ;( - потом появляется сообщение что ждите в течении нескольких рабочих дней будет возврат - на 350 злотых уже наблочили - типа у меня есть лишние деньги чтобы пшеки ними пользовались). У Вас случайно нет ничего по этим организациям?
Додано: Суб 18 гру, 2021 14:36
Re: Приватбанк
Додано: Суб 18 гру, 2021 14:57
На 16 тоже хорошо!
И чтобы получить 2 кеш беки у Вали до 1000грн, мне кажеться это гораздо лучше чем играться с кредитными 6К от Прихвата и получить всего лишь 50грн.
Додано: Суб 18 гру, 2021 15:04
цікаво, чи хтось уже спробував акцію "КБ 5% по Універсальній" ? Чи в пуші приходить сума КБ і куди він, КБ, взагалі нараховується ? чи віртуальний, як у Сіби.
Хоч бери і свою поповнюй на 1 гривню для тесту
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|