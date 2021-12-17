Додано: Суб 18 гру, 2021 14:09

Собственно сабж. Вчера супруге прилетел пуш - дескать зачислено 241,5. Ну да - каюсь - грешен- решил я сыграть с #зеленелайно в рулетку по 5% кэшбека за перевод кредитных. И мысленно матюГался когда срок выплаты по первой части (за ноябрь) перенесли на вторую половину декабря. И морально готовился писать в январе 2022 в НБУ. А оно такой вот пуш. Но в самом пуше одна билиберда и не понятно за что. А самое смешное что после открытия пуш испарился бесследно и никак не повлиял на остаток по карте. WTF. А вот щас для stas_rst - лазил по сообщениям - а остаток по карте таки увеличился на 241,5 и в выписке есть та самая сумма с назначением: "Поздравляем вам зачислен кэшбек по акции за пополнение карточного счета". Но моя супруга участвовала только в акции 5% кэшбека за перечисление кредитных. В общем не знаю почему но думаю #зеленелайно по акции 5% кэшбека за перевод кредитных таки выплатило деньгу. И не в январе а получается 17-18 декабря. И таки 300 грн. грязными (а не чистыми) как тут кто-то полагал.В общем кто участвовал - проверяйте свои карты - может и вам счастия привалили