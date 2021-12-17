RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9016901790189019
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 16:05

Re: Приватбанк

  Raymond написав:На 16 тоже хорошо!

судя по серьезному тону вашего ответа с рассуждениями что "получить 1000 у Вали" это лучше чем играть с приватом - с семантическим значением выражения "болт на 16" вы не явно знакомы ;) :twisted: :mrgreen:
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7553
З нами з: 20.03.15
Подякував: 112 раз.
Подякували: 2107 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 16:13

Re: Приватбанк

  stas_rst написав:цікаво, чи хтось уже спробував акцію "КБ 5% по Універсальній" ? Чи в пуші приходить сума КБ і куди він, КБ, взагалі нараховується ? чи віртуальний, як у Сіби.
Хоч бери і свою поповнюй на 1 гривню для тесту


В истории операций по карте отображается
Продукты________-402,59
Сильпо__________ с 20,13

заправился газом на WOG - на стелле 19,65 по факту 17,05 (-1,9 по Прайду + -5% ПБ)
Hennady
 
Повідомлень: 114
З нами з: 02.11.08
Подякував: 16 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9016901790189019
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jay2004, M-Audio і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.