судя по серьезному тону вашего ответа с рассуждениями что "получить 1000 у Вали" это лучше чем играть с приватом - с семантическим значением выражения "болт на 16" вы не явно знакомы
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 гру, 2021 16:05
Re: Приватбанк
Додано: Суб 18 гру, 2021 16:13
Re: Приватбанк
В истории операций по карте отображается
Продукты________-402,59
Сильпо__________ с 20,13
заправился газом на WOG - на стелле 19,65 по факту 17,05 (-1,9 по Прайду + -5% ПБ)
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