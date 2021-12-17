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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9016901790189019
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 16:05

Re: Приватбанк

  Raymond написав:На 16 тоже хорошо!

судя по серьезному тону вашего ответа с рассуждениями что "получить 1000 у Вали" это лучше чем играть с приватом - с семантическим значением выражения "болт на 16" вы не явно знакомы ;) :twisted: :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 16:13

Re: Приватбанк

  stas_rst написав:цікаво, чи хтось уже спробував акцію "КБ 5% по Універсальній" ? Чи в пуші приходить сума КБ і куди він, КБ, взагалі нараховується ? чи віртуальний, як у Сіби.
Хоч бери і свою поповнюй на 1 гривню для тесту


В истории операций по карте отображается
Продукты________-402,59
Сильпо__________ с 20,13

заправился газом на WOG - на стелле 19,65 по факту 17,05 (-1,9 по Прайду + -5% ПБ)
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 17:12

  Flamingo написав:В общем кто участвовал - проверяйте свои карты - может и вам счастия привалили :)
Похоже, что вы в чём-то там ещё поучаствовали. Ибо у меня тоже ничего нет.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 18:00

Re: Приватбанк

stas_rst написав: я Приват тільки для оплати на ОЛХ використовую :) дюже рідко.


А на ОЛХ уже не как перевод оплата идет?
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 18:17

  M-Audio написав:
  Flamingo написав:В общем кто участвовал - проверяйте свои карты - может и вам счастия привалили :)
Похоже, что вы в чём-то там ещё поучаствовали. Ибо у меня тоже ничего нет.

Судя по количеству отзывов аналогичных моему - похоже действительно что-то не так. Но в том то и дело что карта полочная и окромя как в данной акции ни в чем другом не замешана. С другой стороны - если выплатили - даже если случайно, то пусть будет. Не откажусь от выплаты и в январе из а декабрь, и за ноябрь ;)
Flamingo
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