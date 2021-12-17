судя по серьезному тону вашего ответа с рассуждениями что "получить 1000 у Вали" это лучше чем играть с приватом - с семантическим значением выражения "болт на 16" вы не явно знакомы
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Додано: Суб 18 гру, 2021 16:05
Re: Приватбанк
Додано: Суб 18 гру, 2021 16:13
Re: Приватбанк
В истории операций по карте отображается
Продукты________-402,59
Сильпо__________ с 20,13
заправился газом на WOG - на стелле 19,65 по факту 17,05 (-1,9 по Прайду + -5% ПБ)
Додано: Суб 18 гру, 2021 17:12
Додано: Суб 18 гру, 2021 18:00
Re: Приватбанк
А на ОЛХ уже не как перевод оплата идет?
Додано: Суб 18 гру, 2021 18:17
Судя по количеству отзывов аналогичных моему - похоже действительно что-то не так. Но в том то и дело что карта полочная и окромя как в данной акции ни в чем другом не замешана. С другой стороны - если выплатили - даже если случайно, то пусть будет. Не откажусь от выплаты и в январе из а декабрь, и за ноябрь
Додано: Суб 18 гру, 2021 18:56
Re: Приватбанк
Додано: Суб 18 гру, 2021 19:40
Будь ласка, надайте ваші контакти в приватному повідомленні, якщо є невирішені питання.
Додано: Суб 18 гру, 2021 19:42
Додано: Суб 18 гру, 2021 20:35
Re: Приватбанк
Знайоме чтиво. Начебто в акціях ніхто не бере участі, організатор на кшталт погано пахне, але потім зненацька отримують подарунки. ДивА.
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