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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9017901890199020
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 20:49

Re: Приватбанк

  ПриватБанк написав:якщо є невирішені питання.

Питання не вирішене по суті для усіх!
Дайте посилання на акцію, а не кнопку в пуші, яка потім щезає після погодження.
Ні умов, ні категорій, ні механізму нарахування.
Напоркуа вам мої контакти ? Пишіть на загал!
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 20:57

Re: Приватбанк

  Aps написав:А на ОЛХ уже не как перевод оплата идет?

я трішки неправильно висловився, соррі.
є декілька магазинів у Києві, представлених на ОЛХ, де я беру товар давно і оплачую на карту УНІ одразу, авансом. Знаю, що не кинуть.
Ще варіант - розрахунки по сімейних дитячих тратах, коли активні мами/тати збираюсь комусь на щось. Як правило - на УНІ або КДВ. Моно дуже рідко пропонують. Нарід все ж таки в минуле десятиліття дуже присів на Приват. І про комісії не сильно заморочується. Навіть готівку кредитну тягнуть в банкоматах досить часто під 4%. Нал - наше фсьо.
Соррі, що незрозуміло висловився спочатку.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 21:34

  ramaz написав:💡Перевірити участь в акціях можна і через «next.privat24.ua». Оберіть у нижньому правому куті кнопку «Чат», далі — «Допомога online» та виконуйте пункти 2-4 алгоритму вище.

Після натискання на «Допомога online» - бескінечне очікування. Тобто не працює (у мене)
Golf_streem
 
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