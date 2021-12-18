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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 9017901890199020 Додано: Суб 18 гру, 2021 20:49 Re: Приватбанк ПриватБанк написав: якщо є невирішені питання. якщо є невирішені питання.

Питання не вирішене по суті для усіх!

Дайте посилання на акцію, а не кнопку в пуші, яка потім щезає після погодження.

Ні умов, ні категорій, ні механізму нарахування.

Напоркуа вам мої контакти ? Пишіть на загал! Питання не вирішене по суті для усіх!Дайте посилання на акцію, а не кнопку в пуші, яка потім щезає після погодження.Ні умов, ні категорій, ні механізму нарахування.Напоркуа вам мої контакти ? Пишіть на загал! stas_rst

Повідомлень: 1846 З нами з: 27.02.19 Подякував: 741 раз. Подякували: 375 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 гру, 2021 20:57 Re: Приватбанк Aps написав: А на ОЛХ уже не как перевод оплата идет? А на ОЛХ уже не как перевод оплата идет?

я трішки неправильно висловився, соррі.

є декілька магазинів у Києві, представлених на ОЛХ, де я беру товар давно і оплачую на карту УНІ одразу, авансом. Знаю, що не кинуть.

Ще варіант - розрахунки по сімейних дитячих тратах, коли активні мами/тати збираюсь комусь на щось. Як правило - на УНІ або КДВ. Моно дуже рідко пропонують. Нарід все ж таки в минуле десятиліття дуже присів на Приват. І про комісії не сильно заморочується. Навіть готівку кредитну тягнуть в банкоматах досить часто під 4%. Нал - наше фсьо.

Соррі, що незрозуміло висловився спочатку. я трішки неправильно висловився, соррі.є декілька магазинів у Києві, представлених на ОЛХ, де я беру товар давно і оплачую на карту УНІ одразу, авансом. Знаю, що не кинуть.Ще варіант - розрахунки по сімейних дитячих тратах, коли активні мами/тати збираюсь комусь на щось. Як правило - на УНІ або КДВ. Моно дуже рідко пропонують. Нарід все ж таки в минуле десятиліття дуже присів на Приват. І про комісії не сильно заморочується. Навіть готівку кредитну тягнуть в банкоматах досить часто під 4%. Нал - наше фсьо.Соррі, що незрозуміло висловився спочатку. stas_rst

Повідомлень: 1846 З нами з: 27.02.19 Подякував: 741 раз. Подякували: 375 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 гру, 2021 21:34 ramaz написав: 💡Перевірити участь в акціях можна і через «next.privat24.ua». Оберіть у нижньому правому куті кнопку «Чат», далі — «Допомога online» та виконуйте пункти 2-4 алгоритму вище. 💡Перевірити участь в акціях можна і через «next.privat24.ua». Оберіть у нижньому правому куті кнопку «Чат», далі — «Допомога online» та виконуйте пункти 2-4 алгоритму вище.

Після натискання на «Допомога online» - бескінечне очікування. Тобто не працює (у мене) Після натискання на «Допомога online» - бескінечне очікування. Тобто не працює (у мене) Golf_streem Повідомлень: 202 З нами з: 06.08.20 Подякував: 9 раз. Подякували: 26 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 гру, 2021 09:11 Flamingo написав: Собственно сабж. Вчера супруге прилетел пуш - дескать зачислено 241,5. Ну да - каюсь - грешен - решил я сыграть с #зеленелайно в рулетку по 5% кэшбека за перевод кредитных . И мысленно матюГался когда срок выплаты по первой части (за ноябрь) перенесли на вторую половину декабря. И морально готовился писать в январе 2022 в НБУ. А оно такой вот пуш. Но в самом пуше одна билиберда и не понятно за что. А самое смешное что после открытия пуш испарился бесследно и никак не повлиял на остаток по карте. WTF. А вот щас для stas_rst - лазил по сообщениям - а остаток по карте таки увеличился на 241,5 и в выписке есть та самая сумма с назначением: "Поздравляем вам зачислен кэшбек по акции за пополнение карточного счета". Но моя супруга участвовала только в акции 5% кэшбека за перечисление кредитных. В общем не знаю почему но думаю #зеленелайно по акции 5% кэшбека за перевод кредитных таки выплатило деньгу. И не в январе а получается 17-18 декабря. И таки 300 грн. грязными (а не чистыми) как тут кто-то полагал.

В общем кто участвовал - проверяйте свои карты - может и вам счастия привалили Собственно сабж. Вчера супруге прилетел пуш - дескать зачислено 241,5. Ну да - каюсь - грешен- решил я сыграть с #зеленелайно в рулетку по 5% кэшбека за перевод кредитных. И мысленно матюГался когда срок выплаты по первой части (за ноябрь) перенесли на вторую половину декабря. И морально готовился писать в январе 2022 в НБУ. А оно такой вот пуш. Но в самом пуше одна билиберда и не понятно за что. А самое смешное что после открытия пуш испарился бесследно и никак не повлиял на остаток по карте. WTF. А вот щас для stas_rst - лазил по сообщениям - а остаток по карте таки увеличился на 241,5 и в выписке есть та самая сумма с назначением: "Поздравляем вам зачислен кэшбек по акции за пополнение карточного счета". Но моя супруга участвовала только в акции 5% кэшбека за перечисление кредитных. В общем не знаю почему но думаю #зеленелайно по акции 5% кэшбека за перевод кредитных таки выплатило деньгу. И не в январе а получается 17-18 декабря. И таки 300 грн. грязными (а не чистыми) как тут кто-то полагал.В общем кто участвовал - проверяйте свои карты - может и вам счастия привалили

Абсолютно ровно точно такая же ситуация и у моей супруги

По моей карте-тишина. Абсолютно ровно точно такая же ситуация и у моей супругиПо моей карте-тишина. malinin007

Повідомлень: 380 З нами з: 26.11.20 Подякував: 80 раз. Подякували: 37 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 9017901890199020 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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